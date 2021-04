EXCLUSIV Jean de la Craiova s-a răzgândit. Ce decizie a luat în privința religiei lui: nimeni nu credea că e posibil

“Am decis să rămân creştin ortodox. Aşa am fost botezat şi aşa am să rămân până la capăt. Mutarea mea în Israel mi-ar fi adus prea multe schimbări, pe care am decis să nu le fac. Voi rămâne alături de fraţii mei în România, dar la fel de aproape de Isus, cu care mă înrudesc într-un fel, fiindcă şi el a fost tot evreu, după mamă şi tată!”, a precizat Jean de la Craiova, pentru Playtech.ro.

El a adăugat că există un lucru asupra căruia nu a stat să negocieze şi nici nu are de gând să-l schimbe. Şi anume acela de a continua să meargă în vizită, la rudele sale, şi la Mormântul Sfânt, ori de câte ori va avea ocazia.

“Îmi place foarte mult să merg în Israel, la locurile sfinte. Am fost de mai multe ori la Biserica Sfântului Mormânt şi, în ciuda aglomeraţiei, pot spune că m-am simţit aparte. Nici n-am luat în calcul colcăiala de lume din jurul meu. Ultima dată când am ajuns la Ierusalim a fost acum doi ani şi aş merge în fiecare an, cel puţin o dată, dacă condiţiile ne-ar permite să facem asta!”, adaugă el.