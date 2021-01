De ce a ajuns Iulia Albu într-o situație disperată, de fapt. Ce a putut să dezvăluie

Mihai Albu și Iulia Albu nu pot cădea la pace nici după 7 ani de la divorț. Criticul de modă a făcut dezvăluiri despre scandalul cu fostul soț, care a pornit de la decizia magistraților de a-i respinge cererea de emitere a unui ordin de protecție împotriva celebrului creator de pantofi, suprapus cu faptul că acesta și-a dus fata de Revelion într-un grup mare de oameni, lucru periculos în vreme de pandemie și neconform cu regulile stabilite de cei doi la preluarea Mikaelei, spune vedeta PRO TV. Totuși, aceasta nu a depus armele împotriva sa. La mijloc există frică.

Iulia Albu, într-o situație disperată: „Eu mă tem real pentru integritatea mea”

În ajunul Crăciunului, magistrații de la Judecătoria Sectorului 2 din Capitală au respins cererea de emitere a Iuliei Albu a unui ordin de protecție împotriva fostului soț. Stilista a atacat decizia cu apel, chiar dacă a pierdut pe fond. În urmă cu două zile, cei doi părinți au dat din nou ochi în ochi în fața instanței de judecată.

La finalul ședinței, criticul vestimentar a oferit un interviu pentru CanCan, unde a vorbit despre ordinul de protecție, programul de vizită al fiicei lor și cea mai recentă problemă, care, din spusele vedetei, arată din nou nesăbuința lui Mihai Albu, acțiunea de Revelion.

„Ceea ce spune soțul meu sunt doar lucruri menite să mă discrediteze”

„Trebuia să cer acest ordin. Eu mă tem real pentru integritatea mea corporală. Nu știu care este planul lor, dar… Vă rog să mă scuzați, dar am aflat că Mikaela a făcut Revelionul într-un cerc mare de oameni. Într-un apartament de bloc au fost nouă oameni fără mască și acum trebuie să mă duc cu ea să facem acel test.

Țin să precizez faptul că a existat o singură ocazie în care nu a luat-o. De fapt nu i-am dat-o eu. Nu i-am dat-o pentru că trebuia să plecăm din București. I-am scris un mail prin care i-am spus că mă voi revanșa pentru această situație.

De aceste sărbători, Mikaela a fost la el de pe data de 24 decembrie până pe data de 3 ianuarie, deși ar fi trebuit să meargă la el de pe data de 29 până pe data de 1 ianuarie, ceea ce spune soțul meu sunt doar lucruri menite să mă discrediteze și să îmi facă rău din punct de vedere al imaginii, lucru pe care eu nu-l mai permit. Nimeni nu este obligat să fie supus la acest tir de insinuări.

Mai vreau să fac o precizare. În momentul în care am solicitat acest ordin de protecție nu am solicitat și asupra Mikaelei. Ceea ce înseamă că el va putea să își vadă fiica, chiar dacă se emite acest ordin de protecție. Din respect pentru Mika nu vreau să comentez acest aspect. Sunt lucruri pe care foarte multă lume le știe. Și faptul că eu am tăcut din gură a fost doar pentru a salva o aparență care s-a întors împotriva noastră.

Femeile din România trebuie să știe acest lucru. Să nu le fie frică și nu trebuie să plece capul. Și nu este normal ca o mamă să intervină între relația dintre tată și copil. Dar din nou spun că eu n-am făcut niciodată asta”, a povestit Iulia Albu pentru sursa citată.