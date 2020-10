EXCLUSIV Irinel Columbeanu nu e sărac! Câte milioane de euro mai are, de fapt

Au apus vremurile de glorie ale omului de afaceri Irinel Columbeanu. Din somptuoasa vilă de la Izvorani, acum a acesta ajuns să trăiască într-un apartament cu două camere și conduce o mașină la mâna a doua. Cu toate acestea, sursele noastre ne-au dezvăluit un amănunt incredibil. Și anume, că Irinel Columbeanu nu e chiar atât de falit pe cât se crede. Iată de ce.

EXCLUSIV Irinel Columbeanu nu e sărac!

Viața lui Irinel Columbeanu s-a schimbat complet de când a fost executat silit din cauza datoriilor. De altfel, omul de afaceri crede că perioada pe care o traversează acum este doar un soi de test, de încercare a vieții:

”Cel mai important este că nu mi-am pierdut speranța”, a spus Irinel Columbeanu la emisiunea ”Vorbește lumea”.

De altfel, cel care în anul 2007 ar fi avut o avere estimată la 150 de milioane de euro a spus acum că ”nu l-a interesat niciodată acumularea de averi”, dar a admis că ”sunt unele avantaje pe care le descoperi atunci când ești eliberat de grijile bănești.”

”A fost frumos și poate că va mai fi”, a mai declarat cu optimism Irinel Columbeanu.

Și are dreptate, deoarece noi am am aflat în exclusivitate cât anume valoarează bunurile lui Irinel Columbeanu, pe care acum a pus ANAF-ul poprire, și anume, 8 milioane de euro. Doar că datoria lui este numai 5,5 milioane de euro. Și astfel, după ce aceștia vor reuși să vândă bunurile, lui Irinel Columbeanu îi va mai reveni o parte de 2,5 milioane de euro. Cu alte cuvinte, Irinel este sărac, însă numai temporar.

Îi este dor de fiica sa

Irinel Columbeanu nu s-a plâns însă nici o clipă de situația în care se află. Spune că cea mai mare avere este înăuntrul ființei sale, iar pe aceasta nu a pierdut-o și nici nu o va pierde vreodată.

„N-am pierdut nimic din ceea ce consider eu că este avere mea, care se află înăuntrul ființei mele. Niciodată nu m-a interesat acumularea de averi pentru că oricum nu plecăm cu ele după noi. În cel mai bun caz, rămân descendenților. Nu am pierdut speranța. (…) Soarta bunurilor pierdute nu m-a interesat niciodată. Au fost executate de bancă”, a declarat Irinel Columbeanu, pentru Vorbește Lumea. Are, în schimb, are un dor mare: acela de fiica lui, Irinuca, care de doi ani de zile trăiește în America, alături de mama ei, Monica Gabor.

”Fiica mea este foarte bine și va fi din ce în ce mai bine. În America este plecată de doi ani, ne vedem virtual”, a mai declarat Irinel Columbeanu.