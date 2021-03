EXCLUSIV Ioana Năstase, amenințată de Ilie Năstase. Ce i-a promis tenismenul că îi va face, la divorț

Ioana Năstase, cea de a cincea soție a fostului mare jucător de tenis Ilie Năstase, a decis să-și recâștige libertatea, după doi ani de scandaluri cu Nasty. De la vorbe, ea a trecut la fapte, astfel că, ieri, superba brunetă a depus actele de divorț, la Judecătoria Hârșova, din județul Constanța, în același loc unde de altfel s-au și cununat. Ioana ne-a povestit despre divorțul care se anunță tot cu scântei, căci Ilie e pornit să o lase fără darurile scumpe: ”Ultimele sale cuvinte au fost că o să îmi ia totul, la divorț!”, a declarat Ioana, în exclusivitate pentru playtech.ro

Doar doi ani bătuți pe muchie a durat povestea de iubire dintre Ioana și Ilie Năstase, presărată cu nenumărate certuri și amenințări. Ultimul scandal a avut loc la începutul lunii ianuarie, când Ilie i-a tras și câteva palme Ioanei, fiind nevoie de intervenția Poliției, pentru ca femeia să poată fugi din casă. Ieri, Ioana Năstase a depus cererea de divorț, hotărâtă fiind să pună punct căsniciei care i-a tulburat liniștea:

“Da, am depus cererea de divorț. Eu am decis asta, pentru că este cea mai buna soluție. În această perioadă, Ilie nu a încercat să se împace cu mine sau să facă vreun pas în ceea ce privește acest lucru. Consider că am dat suficient timp pentru un semn de împăcare de la el și nu s-a schimbat absolut nimic”, ne-a spus Ioana, în exclusivitate pentru playtech.ro

Iată însă că Ilie nu se împacă deloc cu acest gând dureros, al despărțirii, și, drept răzbunare, vrea să-și lase soția fără toate cadourile pe care i le-a oferit de ziua ei ori, pur și simplu, din dragoste:

”Ultimele sale cuvinte pentru mine au fost acelea că o să îmi ia totul, la divorț. Probabil vrea să îmi ia și ce am dobândit cu fostul meu soț. Eu nu sunt genul să tolerez. Mie nu are cum să îmi ia totul. Există o lege ce ține cu dreptatea. Eu am muncit o viață pentru ce am acum, deci nu are cum să îmi ia Ilie mie lucrurile și munca mea”, ne-a mai declarat Ioana, în exclusivitate pentru playtech.ro.