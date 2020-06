Exclusiv Interviu emoționant cu mama lui Bogdan Gigină! De ziua ei, femeia face mărturisiri cutremurătoare

La aproape 5 ani de la moartea polițistului Bogdan Gigină, procesul acestuia nici măcar nu a început. Astăzi, de ziua ei de naștere, mama tânărului decedat la 28 de ani, face mărturisiri tulburătoare.

Interviu emoționant cu mama lui Bogdan Gigină la 5 ani de la moartea polițistului

Noaptea fatidică de 20 octombrie 2015 avea să schimbe, pentru totdeauna, destinul unui tânăr polițist, aflat la început de carieră, dar și a familiei acestuia. Pe atunci, lui Bogdan Gigină, care era motociclist-deschizător pe coloana oficială a lui Gabriel Oprea, i se cerea să accelereze și să elibereze respectiva bandă de mers. Pentru că ploua torențial, tânărul a căzut într-o groapă aflată chiar pe partea carosabilă, total nesemnalizată, și a murit la spital, în urma unui stop cardio respirator.

De atunci, părinții acestuia nu și-au mai putut reveni. Mama polițistului, Carmen, nu poate uita imaginea cu fiul său mort, plin de sânge, cu fața desfigurată și cu gâtul retezat. Încearcă de ani întregi să caute alinare în orice, pentru a găsi un strop de bucurie, însă acest lucru, spune ea, nu s-ar mai putea întâmpla niciodată! Pentru restul lunii, viața și-a urmat cursul, însă pentru această femeie și soțul ei, timpul s-a oprit în loc.

Astăzi, Bogdan își sărbătorește ziua de naștere. Un eveniment care nu mai are nicio însemnătate pentru ea din momentul în care și-a pierdut fiul. Nu se mai aniversează și nici nu îi mai pasă prea mult de viața ei, însă rememorează zilele de naștere pe care le petrecerea alături de Bogdan:

“Îmi aducea flori mereu și nu a existat an în care să nu vină să mă vadă de ziua mea. Pregăteam și eu de toate, iar aniversarea începea din momentul în care băiatul îmi călca pragul. Nimic nu mai are sens pentru mine dacă el nu mai este. Ani întregi m-am uitat pe geam după el, am tresărit dacă am auzit liftul la etaj. Ani întregi mi-am dorit să se termine coșmarul. ”, ne-a mărturisit aceasta.