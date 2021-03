EXCLUSIV Ileana Ciuculete a lăsat în urmă o moștenire blestemată. Pentru câți bani se bat în tribunale

Ileana Ciuculete este plânsă de măicuța ei, de cei doi băieți, dar și de fratele care susține că are o legătură paranormală cu regretata solistă de muzică populară. Deși au trecut patru ani de la decesul cântăreței, fiii Ilenei nu au reușit nici acum să intre în posesia moștenirii: ”De patru ani ne luptăm în tribunale”, ne-a spus Mugurel, fiul cel mare al Ilenei.

4 ani fără Ileana Ciuculete! Membrii familiei i-au făcut parastasul la Craiova, întrucât, din cauza restricțiilor impuse de pandemie în Județul Ilfov, nu au putut ajunge la mormântul cântăreței de muzică populară, care s-a stins din viață pe 14 martie 2017. Contactat de reporterii Playtech.ro, fiul Ilenei Ciuculete ne-a spus:

”Noi i-am făcut pomană pe 6 martie, înainte să înceapă postul. Am vrut să-i facem pomană cu preparate din carne. Firește, am marcat momentul și duminică, când s-au împlinit 4 ani de la dispariția mămicii noastre”, ne-a mărturisit Mugurel Sfetcu.

Acesta ne-a mai povestit că a visat-o o singură dată pe mama lui și că își amintește doar vag visul.

Însă, fratele cântăreței de muzică populară, Aurel Ciuculete, susține că are o legătură specială cu artista, din acest punct de vedere:

”Cu pandemia, m-a ferit Dumnezeu, dar e adevărat și că stau mai mult prin casă. Pe sora mea o visez. Mereu am visat-o. Îmi dădea semne, de dincolo, iar eu nu mă pot opri din plâns! Și aseară am visat-o, înainte de 14 martie, când s-au împlinit 4 ani de când a plecat dintre noi. Era în lumină. Nici acum nu mă pot abține să nu plâng, așa de mare este durerea pentru pierderea surorii mele. Au trecut 4 ani și încă nu-mi vine să cred că nu mai este. Mi-e foarte greu! Prima dată am visat-o la 45 de zile după ce a murit. Am visat-o pupând-o pe obraz în coșciug. De atunci, îmi dă mereu câte un semn”, ne-a spus Aurel Ciuculete, fratele Ilenei Ciuculete.