Paolo Rossi a murit. Fostul golgeter al Italiei la Campionatul Mondial din 1982, când Squadra Azzura se încorona drept regină a lumii, a decedat la doar 64 de ani. Șeful LPF, Gino Iorgulescu, a fost devastat de vestea primită dimineață. În EXCLUSIVITATE pentru Playtech.ro, șeful Ligii Profesioniste de Fotbal a făcut primele declarații după moartea prematură a fostului mare fotbalist italian.

Pe 16 aprilie 1983, România întâlnea naționala Italiei în preliminariile Campionatului European din Franța. Pe Stadionul 23 August s-au adunat aproape 100.000 de suflete care doreau să vadă pe viu campioana lumii în exercițiu. Specialiștii din peninsulă considerau că unul dintre duelurile esențiale ale partidei urma să fie cel dintre Gino Iorgulescu, tânărul fundaș al României, și Paolo Rossi, marele golgeter al azzurilor.

„ A fost un meci pe care nu ai cum să îl uiți vreodată. Zecile de mii de oameni de pe stadion ne-au dat o putere de nedescris. o atmosferă cum nu mai trăisem până atunci. În acea zi m-am simțit mai mândru ca niciodată că sunt român. Țin minte că l-am șicanat tot meciul pe Paolo Rossi, un jucător exceptional. Și eu pe el, și el pe mine. Îi cunoșteam slăbiciunile și îl mai ironizam în engleză. Se mai enerva, ne mai înghionteam, ne mai împingeam, ne-am mai zis și cuvinte deocheate. M-am ținut de el precum scaiul, de cel mai mare fotbalist al Italiei de atunci. la sfârșitul meciului ne-am strans mâna”, a declarat Gino Iorgulescu pentru playtech.ro

Previziunile s-au confirmat, iar Gino Iorgulescu a fost paznicul lui Rossi pe tot parcursul jocului. A fost o ciocnire dură câștigată în cele din urmă de actualul președinte al LPF. România a învins cu 1-0 și avea să obțină calificarea la turneul final din Franța la capătul campaniei.

Gino Iorgulescu a aflat despre moartea celui care dintr-un adversar redutabil avea să-i devină un prieten bun. Gino a vorbit despre moartea lui Paolo Rossi:

„ Am aflat și nu pot să cred că e adevărat că un bun prieten a plecat dintre noi atât de repede, provocând tristețea unei lumi întregi.

Am fost adversarul din teren al lui Paolo Rossi și prietenul lui din România, de atunci și de peste vremuri.

Meciurile Italia-România de acum aproape 40 de ani ne-au apropiat, iar acest început de iarnă m-a îndurerat cumplit la aflarea veștii că Paolo nu mai este. Fotbalul jucat de el a fost realmente de aur, ca Balonul și titlul mondial cucerite de el în acel 1982, când am fost pentru prima oară adversari, la Firenze.

Adio, prieten drag!

Adio, fotbalistule de geniu!

Odată cu plecarea ta, fotbalul a pierdut un zâmbet și o poveste!

Eu am pierdut un prieten rar și o lume de amintiri!”, a spus Iorgulescu.