EXCLUSIV Garcea a ajuns la faliment în pandemie! Câte milioane de euro a pierdut Mugur Mihăescu

În urmă cu 11 ani, Mugur Mihăescu-Garcea, 53 de ani, îşi vedea visul cu ochii. Se lansa în industria ospitalităţii înființând primul pub de influenţă britanică la Bucureşti, ‘‘St. Patrick‘‘. Fusese atât de încântat de ceea ce văzuse în insula britanică, încât a dorit să aducă un colț de bucurie şi în oraşul său de adopţie. Alături de fratele său, Liviu, cei doi au mai deschis la scurt timp localurile ‘‘Party Room‘‘ şi ‘‘Kilkeny‘‘. O vreme, zeiţa afacerilor i-a ocrotit din plin şi afacerile au mers strună. Într-atât încât fraţii Mihăescu au căutat şi au găsit nepalezi pe care i-au angajat drept bucătari. Acest lucru se întâmpla la finele anului 2019. Astăzi, după nouă luni de la declararea oficială a pandemiei de COVID-19, virusul care a pus la pământ industrii întregi şi a transformat în şomeri sute de mii de români, Mugur Mihăescu a ajuns la fundul sacului. Actorul din ”Vacanța Mare” ne-a povestit, în exclusivitate pentru playtech.ro, despre pierderile financiare colosale și despre afacerea aflată pe butuci.

Mugur Mihăescu a dat faliment în pandemie. Câți bani a pierdut?

De circa două luni, Mugur Mihăescu a pus lacătul pe cele trei pub-uri. Cel din urmă a căzut chiar cel dintâi deschis, ‘‘St. Patrick‘‘, care s-a încăpăţânat parcă dincolo de orice limită să reziste cât mai mult. În cele din urmă, odată cu instalarea frigului, ‘‘bătălia‘‘ a luat sfârşit. Clienţii, puţini câţi rămăseseră, au dat bir cu fugiţii! ”Le-am închis pe toate. Nu mai aveam nici un motiv sau pretext pentru a le ţine deschise. Mi-am trimis 60 de angajaţi acasă. Iar pierderile nu le-am calculat, sunt de ordinul sutelor de mii de euro. Fratele meu ştie mai bine, dar aş zice că anul acesta şi COVID-ul ne-au adus o gaură de cel puţin 1,5 milioane de euro!”, a declarat Mugur Mihăescu pentru impact.ro.

”Am dat afară toţi angajaţii, 60 la număr! M-a durut sufletul. Pentru ei va fi cel mai trist Revelion!”

El a adăugat că cel mai mult i-a părut rău pentru angajaţii săi, de care a trebuit să se desparte în etape, fiindcă nu a închis pub-urile toate o dată. ‘‘Cei care-mi mai scriu pe Facebook mesaje de genul ”Lasă-mă, Garcea sau Leano, că te-ai umplut de bani!”, nu am ce să le răspund. Chiar dacă aş face-o tot nu ar înţelege. În spatele meu se aflau alţi 60. Cu mulţi dintre ei eram chiar apropiat. M-a durut sufletul când a trebuit să-i dau afară. Eu sunt obişnuit cu d-astea. Urc, cobor, am mai trecut prin aşa ceva. Şi voi supravieţui, fiindcă ceea ce ştiu să fac, fac încă foarte bine. Dar pentru 60 de oameni acesta va fi poate cel trist Revelion din viaţa lor” , ne-a mai spus acelaşi Mihăescu. Luna decembrie a fiecărui an este întotdeauna cam cea mai bună lună a anului. Petreceri de Crăciun, de Revelion, urmate de cele de Sf. Ion. Pe de altă parte, în viaţă există o compensaţie, deseori. Ceea ce câştigam în decembrie ne ajuta să traversăm ianuarie şi februarie. Or, lucrurile s-au schimbat. Iar ajutoarele promise de stat încă nu au ajuns‘‘, îşi încheie el bilanţul.

”Poate, după ce ne-om vaccina în masă lucrurile să se schimbe”

Cel supranumit Garcea speră ca la începutul primăverii, prin martie, viaţa să-i ofere şansa de a-şi reporni afacerea, la care nu vrea să renunţe încă definitiv. ”Poate după ce ne-om vaccina în masă lucrurile să se schimbe. Deşi e de aşteptat ca frica sa nu dispară cu una, cu două, iar românul să revină cu adevărat la viaţă peste un an şi jumătate sau chiar doi. Dar povestea asta, cu pub-urile lui Garcea va continua. Încă nu ştiu exact scenariul, dar el va exista‘‘, a mai spus Mugur Mihăescu.