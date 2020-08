EXCLUSIV Gabriela Firea, decizie radicală, în plină campanie electorală. Ce se va întâmpla cu fiul vitreg al primarului Capitalei

După un deceniu în care au fost la cuțite, primarul Capitalei și fiul său vitreg au căzut la pace. Mai mult, Firea s-a împăcat inclusiv cu femeia căreia i-a furat soțul, Carmen Firea. Playtech.ro are toate detaliile.

Și-au purtat dușmănie timp de mai bine de un deceniu

Acum are o căsnicie fericită cu Florentin Pandele, primarul comunei Voluntari însă, înainte de această relație, ea a fost căsătorită ani bun cu fostul sportiv Răszvan Firea, cu care are și un copil, Tudor Ștefan. Omul de afaceri s-a stins din viață în 2010, în urma unui atac cerebral, însă starea acestuia era, oricum, una extrem de delicată. La scurt timp după înmormântarea acestuia, între Gabi Firea și prima soție a lui Răsvan a pornit un adevărat război. Motivul îl dezvăluia pe atunci chiar Carmen Firea: “Eu și fiul meu am aflat de la prieteni că fostul meu soț a murit, pentru că primeam telefoane de condoleanțe. Gabriela nu m-a sunat nici pe mine, nici pe băiat. Într-un final, ne-a spus că înmormântarea va avea loc la ora 13:00, însă când am ajuns noi acolo, funeraliile se opriseră de cel puțin o oră. Noi nu l-am putut conduce pe ultimul drum și l-am găsit deja înhumat”. Fiul lui Rasvan Firea a demonstrat, de-a lungul anilor, faptul că își detestă teribil mama vitregă, pe care a acuzat-o că i-ar fi despărțit pe părinții săi, că l-ar fi îndepărtat mai apoi pe tatăl lui de el, dar și că nu i-a permis să îi fie alături fostului sportiv în ultimele momente ale vieții.

Au îngropat securea războiului!

Dușmănia fiului vitreg a devenit mult mai mare atunci când Gabriela s-a recăsătorit cu Florentin Pandele, la numai opt luni de la moartea soțului ei. Pe atunci, tânărul mărturisea apropiaților că este sigur că actualul primar al Capitalei avea o relație cu Pandele încă de pe vremea când trăia Rasvan Firea, informație negate cu vehemență de Gabi Firea. Iată că, la mai bine de un deceniu de la pornirea scandalului, cei trei par să fi ajuns la un consens. Potrivit apropiaților, Gabi s-ar fi împăcat inclusiv cu femeia căreia se zvonește că i-ar fi “spart” casa: “Au avut de rezolvat niște probleme de ordin financiar, s-au înțeles cum trebuie și au îngropat securea războiului. Carmen și Gabriela chiar mai țin legătura. Rar, dar mai vorbesc. Răszvan locuiește la Paris, este designer vestimentar și model, deci nu prea interacționează cu mama lui vitregă, însă nici el nu mai are nimic cu ea”, ne-au dezvăluit apropiați ai familiei Firea.