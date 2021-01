EXCLUSIV Elena Udrea, ofertată de Antena 1 cu mii de euro

Elena Udrea, ofertată de Antena 1 cu mii de euro. Bomba sexy a politicii românești (47 de ani), care nu iese din casă decât aranjată la patru ace, a testat și reversul medaliei la Revelionul Antenei 1. Acolo a interpretat rolul ”Vrăjitoarei”, alături de alte vedete. Românii s-au împărțit în două tabere după prestație, cu atât mai mult cu cât Elena are serioase probleme cu legea. Iată însă că, pe platourile de filmare, s-a dovedit a fi foarte ascultătoare, luându-și în serios amuzantul rol. Surse din Antena 1 au declarat, în exclusivitate pentru Impact.ro, ce sume au primit artiștii, dar și câți bani i s-au oferit Elenei Udrea, care a îndurat cu stoicism toate regulile: ”A venit împreună cu Adrian, soțul ei, care a încurajat-o. Nu este ușor să porți acea mască, Elena a stat cinci ore la machiaj. Apoi alte 3 ore n-a mai avut voie să mănânce. Doar a băut apă cu paiul”. Antena 1 a fost lider de audiență la nivelul publicului din țară, cu o medie de 14.4 puncte de rating și 31.9% cota de piață.

Elena Udrea, judecată pentru instigare la luare de mită şi spălare a banilor în legătură cu finanţarea campaniei electorale de la alegerile prezidenţiale din 2009, a fost invitata-surpriză a lui Dan Negru în noaptea din ani. Senzuala blondină a acceptat amuzantul rol, spre surprinderea celor care știau că pune un mare accent pe imagine.

Mai mult, în anii tinereții, Elena a participat la un concurs de frumusețe în Buzău, unde a primit o mențiune. Producătorii Antena 1 au avut mari emoții privind onorariul ei, dar iată că Elena Udrea a refuzat să fie plătită, cu toate că a muncit cot la cot cu artiștii care s-au deghizat pe sume substanțiale.

Reporterii Impact.ro au aflat că Elena Udrea a fost ofertată de Antena 1 cu mii de euro. Vă prezentăm detalii din culisele emisiunii de la Antena 1, show care i-a adus lui Dan Negru încă un trofeu în palmares, la capitolul audiențe:

Reporterii Impact.ro au mai aflat și cât a plătit Antena 1 pentru măști.

Pentru decizia de a colabora cu Elena Udrea, prezentatorul Dan Negru a fost aspru criticat de fani. Iată însă ce răspuns le-a dat Dan, pe contul său de Facebook:

”Mi-aș fi dorit ca breaking news-ul revelioanelor să nu fie „vrăjitoarea” Elena Udrea sau „iepurele” Petre Roman, ci superstarul Marius Țeicu. Mi-a fost rușine de breasla mea când Țeicu a mărturisit că nicio televiziune nu l-a mai invitat la vreun Revelion în ultimii mulți ani! Marius Țeicu e cea mai mare „fabrică” de hituri din anii ’80.

Uitat de toți! Bre, analiștilor, pe Țeicu l-ați văzut? Trăiește! Că n-om fi toți hateri care se hrănesc cu colivă. Am fost lideri din nou aseară ca-n toți ăștia 21 de ani. Am fost mulți! Foarte mulți ! Și am bătut recorduri! Dar a fost anul cel mai greu ca și concurență tv, cu cea mai mare competiție, toate televiziunile românești au avut revelioane aseară! Excelente revelioanele colegilor mei !”, a scris acesta pe Facebook.