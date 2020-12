Ce a făcut Diana Șoșoacă de sărbători. Gestul pe care puține femei îl fac, Elena Udrea n-a procedat așa niciodată

Fie că suntem oameni normali, sau politicieni, fiecare avem și o latură sensibilă. Astfel se face că și Diana Șoșoacă, controersatul om politic, are o latură sensibilă. Asta mai ales când vine vorba de familie. Într-un interviu recent, senatorul de Iași a povestit cum a sărbătorit de-a lungul anilor Sărbătorile de iarnă, în familie.

De obicei, mai ales dacă există un bărbat în casă, acesta se îmbracă în Moș Crăciun. Iar în seara de Crăciun aduce cadourile celor mici. Numai că, în cazul politicianului Diana Șoșoacă, după cum recunoaște chiar ea, Moș Crăciun în familia ei, a fost chiar Diana Șoșoacă.

Politicianul povestește că a făcut acest lucru pentru fiul ei, până când acesta a împlinit vârsta de 14 ani. Diana Șoșoacăspune că era atentă la fiecare detaliu atunci când se costuma în Moș pentru a nu se da de gol.

În afară de acest gest emoționant făcut de politicianul momentului pentru fiul său, Diana Șoșoacă, comparativ cu Elena Udrea, care nu și-a cunoscut niciodată soacra, senatoarea de la AUR nu ratează nicio sărbătoare fără a fi lângă soacră. Ca în fiecare an, și anul acesta, chiar dacă au intervenit schimbări majore în programul ei, Diana Șoșoacă și-a petrecut Crăciunul la Râmnicu Vâlcea. A decis ca impreună cu familia să petreacă sfânta zi de Crăciun alături de soacra sa.

De altfel, politicianul AUR recunoaște că acest lucru l-a făcut aproape în fiecare an, în această perioadă. După o zi lungă la Parlament, Diana Șoșoacă și-a luat familia și au plecat joi seara spre Râmnicu Vâlcea, pentru a petrece Crăciunul alături de familie, și bineînțeles de soacra sa. Într-un intervi dat recent, Diana Șoșoacă vorbește plină de emoție despre familie, dar mai ales despre mama sa.

”Mama a fost și este un om cu totul deosebit. Ca orice medic de top, și-a dedicat viața oamenilor, mai puțin familiei și am înțeles acest lucru, mai târziu. Am avut norocul că aveam bunici, străbunică, mătuși, prietene de familie care stăteau cu mine, unchi, eu nu am dus lipsa mamei sau a tatălui, pentru că era tot timpul cineva să o suplinească. Am fost un copil extraordinar de iubit în familie. ”, povestește senatorul de Iași.