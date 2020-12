Ce a spus Elena Udrea despre soacra sa. Doar cei mai apropiați oameni știau asta

Unul din controverstele personaje din politica românească, Elena Udrea, este fericita mămică a unei fetițe, ajunse acum la doi anișori. De când s-a căsătorit cu Adrian Alexandrov, blonda nu a apucat să-și cunoască soacra, cel puțin așa povestește ea.

În 2018, din cauza problemelor cu legea, Elena Udrea și Adrian Alexandrov plecau în Costa Rica. Aici avea să o nască și pe micuța Eva Maria, acum având doi anișori. După eliberarea din închisoare, în Costa Rica, revenea în România, unde avea să-i fie alături mama sa, dar și partenerul ei de viață.

În toți acești doi ani, de la nașterea micuței, nu a cunoscut-o niciodată pe mama lui Adrian, după cum povestește fostul politician. Dezvăluirile pe acest subiect Elena Udrea le-a făcut în cadrul emisiunii realizate de Denise Rifai, la Kanal D. În cadrul emisiunii ”40 de întrebări cu Denise Rifai”, Elena Udrea vorbea pentru prima dată de relația sa cu soacra, declarând că:

”Nu mă cunosc cu soacra mea. Așa au fost lucrurile, ea locuiește în Italia, eu doi ani am fost plecată. Când a venit ea în țară, eu nu eram aici. Acum când m-am întors, nu a apucat să vină. Deci, nu o cunosc. Doar ce am văzut-o pe telefon când vorbește cu Adrian. Cred că este o femeie minunată, pentru că a crescut foarte frumos un băiat. Este mamă de doi băieți, foarte reușiți amândoi. Aștept să ne cunoaștem.

Mă întreb invers, cum o fi să fii soacra Elenei Udrea? Mă gândesc că nu este foarte ușor! Sunt sigură că va fi ok. Eu nu am avut niciodată soacră. Mama lui Dorin Cocoș era moartă când ne-am cunoscut, deci eu nu am avut ocazia să-mi cunosc o soacră. Sunt și eu curioasă cum e să fii noră”, a spus Elena Udrea în emisiunea ”40 de întrebări cu Denise Rifai”, la Kanal D.