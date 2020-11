EXCLUSIV Elena Ionescu, adevărul despre relația ei cu Giani Kiriță. S-a aflat tot ce au făcut cei doi împreună!

Un an și ceva, atât a durat mariajul solistei Elenei Ionescu (32 de ani) cu antrenorul de fitness Dragoș Răzvan Stanciu. În februarie 2019, deși aveau acasă un băiețel de un anișor, Elena și Dragoș au divorțat la notar. Mai apoi și-au aruncat vorbele grele, solista acuzându-și soțul că ar fi înșelat-o cu fosta lui iubită și că nu se ocupă de copil. Între timp, războiul dintre cei doi s-a mai domolit, mai ales după ce Elena Ionescu s-a întors de la ”Survivor România”, emisiune difuzată de Kanal D, unde a și câștigat marele trofeu. Despre toate acestea, senzuala cântăreață ne-a povestit într-un interviu exclusiv pentru Impact.ro.

E fericită! A scăpat de chirie și s-a mutat la casa ei!

Elena, ai câștigat 250.000 de lei, marele premiu de la ”Survior România”. Între timp, ai scăpat de chirie, cum e în noua casă?

Mi-am cumpărat o locuință, un apartament cu patru camere, în București. Am vrut să iau o casă, dar după aceea am realizat că mi-e mult mai comod să am un apartament. Cel mic are nevoie să fie în oraș, și eu la fel, trebuie să avem acces la centrul orașului, stăm mai toată ziua împreună. Am băgat toți banii câștigați la ”Survivor” în apartament.

În ce relație mai ești cu tatăl copilului? În trecut au fost scandaluri între voi. Vine să-l vadă acum?

Băiețelul meu este foarte bine, e cu mine mereu, filmăm de dimineață până seara pentru emisiunea „Mămici cu lipici” de la Antena 1, petrecem foarte mult timp împreună, asta mi-am și dorit. Cu tatăl copilului sunt într-o relație civilizată. Vine, îl vede atunci când poate, uneori nici nu apucă să-l ia pentru că noi suntem cu filmările. E bine că ne înțelegem, am ajuns la o stabilitate destul de bună, e o relație bună, aș putea spune.

Ai avut probleme recent cu un hacker turc care ți-a spart contul de Instagram și te-a șantajat cu bani, mai precis cu 1.000 de euro. Ai rezolvat problema?

În continuare am aceeași problemă, nu s-a rezolvat nimic momentan. Am făcut toate demersurile, aștept, dar durează din pricina pandemiei. Astfel de solicitări sunt două milioane pe zi, e greu să fie soluționate. M-a șantajat, mă șantajează, Poliția sper să-și facă treaba, momentan nu se întâmplă nimic.

Are din nou sâni fermi, după o intervenție chirurgicală

La ce intevenții estetice ai apelat după ce ai venit din Republica Dominicană? Ai avut probleme acolo cu tenul sau cu părul?

Am făcut mici intervenții, îmi tratez în continuare tenul. Am apelat la o metodă de augmentare a sânilor, cu grăsime proprie, pe care am realizat-o la doctorul Doboș. După ce am născut nu mai aveam aceeași fermitate a sânilor, chiar dacă făceam foarte mult sport. Am vrut să arăt la fel ca înainte. Nu vreau ca trecerea timpului să-și pună amprenta pe fața și pe corpul meu. Am avut probleme în sălbăticie, în Dominicană, cu părul. Cu tenul nu, pentru că nu am avut machiaj și practic tenul a respirat mai mult ca niciodată, el nefiind obișnuit să stea mai mult de două zile fără machiaj. Am stat cinci luni fără machiaj. Am venit sănătoasă, există mici sechele care-ți rămân după o astfel de competiție, pentru că e foarte grea, iar condițiile de trai te schimbă ca om. Pe mine m-a schimbat în bine, m-am redescoperit pe mine, mi-a dat un restart după toată perioada grea prin care trecusem înainte.

Cum a fost perioada de izolare? Practic, tu ai fost mai mult plecată în Republica Dominicană.

Surprinzător, pentru mine a fost una frumoasă. Eu, practic, nu am știut ce înseamnă pandemia pentru că acolo nu s-a întâmplat nimic, iar eu nu am știut exact prin ce treceau cei din România. Am avut noroc să vin în țară și să mă bucur de un reality-show la care filmez cu copilul meu, asta după ce micuțul a lipsit cinci luni din viața mea.

”Dacă purtăm mereu mască nu se oxigenează organismul!”

Mulți artiști sunt împotriva purtării măștii de protecție. Tu de partea cui ești?

Sunt pentru mască, dar nu într-atât încât să nu te poți oxigena. Oamenii probabil că nu știu de efectele și de repercusiunile pe care le au purtând mască mereu. Nu se oxigenează organismul, dar ca și protecție e poate o variantă mai bună, dar cu multe dezavantaje din punctul meu de vedere.

A filmat cu Giani Kiriță videoclipul ”Bate inima”

Artiștii au suferit în pandemie, nu au mai fost concerte deloc. Tu cum te descurci?

Da, într-adevăr, pe toți ne-a afectat. Îmi este dor să merg la concerte, îmi este dor de public, de evenimente. În momentul de față sunt activă, am show-ul meu de televiziune ( „Mămici cu lipici” la Antena 1), anul viitor va veni cu proiecte noi, continui să fac muzică. Voi lansa o piesă, săptămâna viitoare, ”Bate inima”, împreună cu Giani Kiriță. Va fi o mare surpriză. Un stil de muzică nou și pentru mine.

Cum s-a descurcat Giani la cântat?

Foarte bine. Noi am mai cântat de-a lungul timpului împreună, pe la petreceri, pe unde ne-am mai întâlnit. Ne cunoaștem și ne înțelegem foarte bine. Am făcut vocalize cu el, am filmat videoclip. S-a descurcat perfect.