EXCLUSIV Drama Oanei Zăvoranu. Și-a pierdut surorile gemene în cutremurul din ’77: ”Auzeam țipete, era panică!”

Azi, 4 martie, se împlinesc 44 de ani de la cutremurul devastator care a făcut ravagii în România. Peste 1.500 de oameni au murit în urma seismului cu magnitudine de 7,4 grade pe scara Richter, dintre care 1.400 în București, iar numărul răniților s-a ridicat la 11.300. Printre persoanele decedate s-au aflat și surorile gemene ale Oanei Zăvoranu, dar și bunicii vedetei, care au murit sub dărâmăturile blocului Casata din centrul Capitalei. Chiar dacă avea o vârstă fragedă pe atunci, doar 5 anișori, Oana Zăvoranu își amintește momentele groaznice de după seism, în care panica pusese stăpânire pe populație. Oana a povestit, în exclusivitate pentru Playtech.ro, cum a reușit tatăl ei să o salveze de la etajul 8 al blocului în care locuia.

Tragicul cutremur din 1977 i-a provocat Marioarei Zăvoranu o cumplită suferință peste care nu a putut să treacă niciodată. În timpul vieții, mama Oanei Zăvoranu a vorbit despre drama pierderii celor două fiice și a părinților ei adoptivi.

În fatidica zi de 4 martie, gemenele Camelia și Adriana, în vârstă de 9 ani – pe care Marioara le-a avut cu un iubit din tinerețe, pe nume Șerban Gheorghiade – surorile mai mari ale Oanei, se aflau la bunici în blocul Casata din centrul Capitalei.

Marioara Zăvoranu, împreună cu soțul ei, Ioan Bănicioiu, și cu fiica lor, Oana, locuiau la câteva blocuri distanță pe Bulevardul Magheru – actual Nicolae Bălcescu. Ora 21:22, a acelei zile, avea să schimbe multe destine și să provoace multă suferință în rândul românilor.

Cutremurul de 7,4 pe scara Richter a ras de pe fața pământului nu mai puțin de 33 de clădiri din Capitală, iar alte câteva mii au fost serios afectate. Printre blocurile prăbușite s-a numărat și Casata, cel în care stăteau părinții adoptivi ai Marioarei și fiicele sale gemene. Din nefericire, toți patru au pierit sub dărâmături.

”Imediat ce s-a oprit cutremurul, am simţit un gol în stomac şi am fugit spre casa părinţilor mei. Eram în halat şi cu Oana în braţe. Căzuse blocul Dunărea, căzuse Scala, aproape tot centrul era distrus, era mult praf, multe dărâmături, oamenii urlau de durere… A fost un adevărat coşmar. Am stat două zile şi două nopţi în faţa blocului Casata, până i-au scos militarii pe ai mei de sub dărâmături. N-am vrut să plec până nu i-au găsit”, povestea cu ani în urmă mama Oanei Zăvoranu, potrivit Libertatea.