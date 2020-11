EXCLUSIV Drama lui Mihai Trăistariu, rămas șomer. Cum reușește să se întrețină în pandemie

Mihai Trăistariu este unul dintre artiștii loviți din plin de pandemia de coronavirus. Cântărețul a trăit anul acesta nu din spectacole, ci din turism. A vândut un teren pe care îl avea în proprietate și a primit în schimb șase apartamente la malul mării. A câștigat bani frumoși din chirii pe perioada verii, care l-au scos din criza financiară. Artistul este vehement și condamnă atitudinea autorităților care obligă populația să poarte măști. Mihai a povestit pentru impact. ro despre toate aceste probleme.

Pandemia a afectat veniturile artiștilor, practic v-a lăsat șomeri. Cum ai reușit să ieși din criză?

Pe mine pandemia m-a afectat foarte grav pentru că am niște rate la bancă. Norocul meu că s-au amânat aceste rate, le-am amânat din ianuarie, dar tot nu e noroc pentru că se pune dobândă și poți să dai mai mult. M-au salvat apartamentele de la malul mării care s-au dat foarte bine în vară și în felul ăsta am reușit să pun deoparte niște bani cu care vreau să intru în vara viitoare. Sper să-mi ajungă până atunci pentru că nefiind evenimente și altceva e groaznic pentru artiști. Eu mi-am pus bani deoparte din turism, nu din muzică, și stau cu ei până vara viitoare când o să fac tot turism.

Cât ai câștigat din apartamentele de la mare, anul acesta? Ce faci cu apartamentele pe perioada iernii?

Am reușit să strâng 25-30.000 de euro vara asta, îi țin până la anul în bancă. O să fiu chibzuit ca să-mi ajungă, o să-mi plătesc utilități mâncare, mă abțin de la cheltuieli aiurea, haine etc. Apartamentele sunt deschise și iarna dar nu sunt închiriate ca vara. Din șase acum dacă mai dau unul pe săptămână.

Cum te protejezi de virus? Ești de acord cu purtarea măștii? Cum comentezi mesajul anti-mască al lui Dan Bittman?

Eu sunt unul din cei mai vehemenți anti-mască. Am fost tot timpul împotriva restricțiilor, și nu pentru mine ci pentru că ne-au furat libertatea și nu vreau să trăiesc lucrurile astea. Adică eu înțeleg că ei zic să ne protejăm dar lasă-ne să ne protejăm singuri, nu ne ajuta tu să ne protejăm. De fapt, ne faci mai mult rău pentru că nici nu protejează masca după cum zic specialiștii eu, fâs. Nu poți să ne blochezi pe toți, ne-au blocat viețile. Sunt foarte revoltat. Am fost anti-mască, am dat la haștaguri ”jos botnița, jos masca!”.

Ești decis să mergi la Eurovison să reprezinți altă țară. Care anume și de ce ai luat această decizie?

Părerea mea că Eurovisionul nu se va mai ține niciodată. Așa se aude, pe la colțuri, nu mai sunt permise adunările mari. O să dispară meciurile de pe stadioane, Eurovisioane, Neveresea și tot. De aceea, spuneau ei că lumea nu va mai fi la fel. Vaccin nu va exista vreodată, că-i pe ARN, și dacă la HIV nu s-a găsit, nu va exista nici acum. Va trebui să învățăm să trăim cu el așa cum trăim cu gripa. O să colcăim cu acest virus sute de ani de acum încolo.