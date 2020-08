Cum face bani Mihai Trăistariu în plină pandemie de covid-19: ”Am dat lovitura!”

Mihai Trăistariu se descurcă și în vremuri grele! Cunoscutul artist face bani în și plină pandemie de coronavirus, chiar dacă nu din muzică. Cu ce a dat lovitura solistul?

Cunoscutul cântăreț nu a avut niciodată probleme financiare, pentru că oricât ar fi tânjit după diverse contracte de imagine sau chiar și evenimente, dacă s-ar fi comparat cu numeroasele concerte de care au parte noile staruri, nu a dus niciodată o viață grea. Acesta a ales foarte înțelept atunci când a decis să-și investească baii câștigați din muzică în câteva imobile pe care ulterior le-a închiriat. Deși pandemia i-a afectat pe cei mai mulți artiști și nu numai, Mihai s-a aflat la loc sigur.

Vedeta în vârstă de 40 de ani a ales și cules cu grijă. Solistul a povesti pentru click.ro cum a intrat în lumea afacerilor și care a fost împumutul bancar pe care l-a făcut pentru a decora cele șase garsoniere pe care le închiriază. Amitim că toate imobilele se află la malul mării în Mamaia Nord, iar prețurile acestora variază între 200 și 350 de lei pe noapte. De asemenea, artistul a subliniat că în aceste vremuri afacerea a fost salvarea sa.

„Am investit destul de mult, două luni mi-a luat să le bibilesc să arate ca lumea. Am făcut un împrumut la bancă de 20.000 de euro. Dar merită, până la urmă banii se scot în timp şi o să însemne ceva. Trăiesc din ele uşor. Aş putea lejer să mă las de cântat să trăiesc din apartamente, dar nu intenţionez asta în nici un caz. Împrumutul l-am făcut în luna martie, chiar cu 2 zile înainte de a se închide România am primit banii. Adică pe 6 martie mi-au intrat banii în bancă, eu l-am făcut instinctiv. Am zis hai să fac împrumutul, ca să am o rezervă, că poate am nevoie să cumpăr ceva”

Mihai Trăistariu (Sursa: click.ro)