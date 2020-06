EXCLUSIV Din ce bani a ajuns să trăiască Daniela Crudu la 31 de ani. Trecutul tumultuos al brunetei: emisiuni TV, bătăi și scandaluri

Pandemia de coronavirus a lăsat-o pe Daniela Crudu fără nicio sursă de venit. Acum, fosta asistentă TV locuiește cu mama ei, cea care îi plătește ratele la bancă și toate datoriile.

Din ce a ajuns să trăiască Daniela Crudu?

Astăzi împlinește 31 de ani, iar viața ei pare desprinsă din filme: scandaluri cu bătăi, beții crunte, promiscuitate, ba chiar și un dosar de prostituție. În ciuda vieții

sale tumultuoase și a necazurilor, Daniela Crudu și-a păstrat, întotdeauna, atitudinea veselă, mereu pusă pe șotii. Ce-i drept, toate aceste scandaluri i-au adus un plus mare de notorietate, ea fiind una dintre vedetele care se bucură de cel mai mare capital de imagine.

De-a lungul anilor, fosta asistentă TV a demonstrat că nu are deloc noroc în dragoste, însă are mare noroc la bani.Astfel, ea câștiga și 5000 de euro lunar din prezentări de modă, apariții TV și contracte de imagine. Pandemia de coronavirus i-a dat, însă, toate planurile peste cap. Toate evenimentele s-au anulat, iar de aproape patru lui, Cruduța își petrece majoritatea timpului acasă, fără nicio sursă de venit. Mai are câte un contract de imagine, însă nu încasează mai mult de 300 de euro pe lună.

A rămas fără nicio sursă de venit

Cu toate acestea, frumușica brunetă nu își face griji din cauza banilor, pentru că este ajutată de un “sponsor”. Nu, nu este vorba despre vreun bărbat, așa cum am fi

tentați să credem, ci chiar de mama ei, Florentina. Femeia s-a întors în țară din Italia la începutul lunii martie, chiar la începutul pandemiei de coronavirus.

“Doamna Florentina locuiește la Daniela. Nu s-a întors, momentan, înapoi la muncă, așteaptă să treacă de tot această pandemie. Are și dânsa o vârstă și îi este

frică de ce e mai rău. Cruduța nu mai are niciun ban, dar nu își face griji pentru că mama sa a agonisit o sumă frumușică de bani în Italia și trăiesc amândouă

din economii. D-na Florentina plătește toate utilitățile, rata la bancă a Cruduței. Ce să mai, toate cheltuielile”

Surse apropiate Cruduței

Bătută crunt de fostul iubit!

În luna februarie a acestui an, Daniela Crudu a încasat o bătaie soră cu moartea de la iubitul ei, un om de afaceri de origine croată. Scandalul ar fi plecat de la faptul că bruneta ar fi cochetat cu un alt bărbat în club, chiar în prezența actualului. Fără să stea prea mult pe gânduri, afaceristul i-a aplicat Cruduței o corecție, ea ajungând

la spital, plină de sânge, după ce a fugit din propria casă noaptea, desculță. Cu toate acestea, ea nu a depus plângere la poliție împotriva croatului: “Dacă nu fugeam,

mă omora. Nu mai eram vie acum”, spunea aceasta la momentul cu pricina.