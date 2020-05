Daniela Crudu are un trup de invidiat, dar vedeta depune mare efort să se mențină în formă. Daniela Crudu a fost surprinsă recent alături de mama sa, pe nume Florentina.

Ce face și cum arată mama Danielei Crudu. Detaliul pe care l-au observat toți, când le-au văzut pe cele 2 împreună

Aflată la volanul bolidului său de lux, focoasa brunetă a așteptat câteva minunte pentru ca mama sa să coboare din bloc. Nu au mers prea mult cu mașina, iar în apropierea unui parc din Capitală, Daniela a parcat autoturismul și a coborât, alături de mama ei. Potrivit paparazilor Spynews.ro, Daniela Crudu și mama ei s-au plimbat minute în șir, apoi Daniela s-a pus pe alergat. Din imaginile surprinse de paparazii, se pare că cele două purtau mască de protecție, deci respectă regulile impuse de către autorități. Fosta asistentă TV nu a alergat o singură tură, ci minute bune în șir.

După ce a terminat antrenamentul, Daniela s-a întors la mașină, acolo unde mama ei o aștepta. A urcat în mașină, evident, nu înainte de a-și aranja părul.

Cine este mama Danielei Crudu

Mama Danielei Crudu se numește Florentina, iar de mulți ani a decis să părăsească România. Însă fanii Cruduței au putut să facă cunoștință cu cea care i-a dat viață vedetei, încă din anul 2015, când femeia a fost prezentă în cadrul emisiunii ”Un show păcătos”. Pe atunci, fosta asistentă de televiziune a recunoscut cât de greu i-a fost să crească fără mama ei. De menționat este și faptul că Daniela Crudu are o soră mai mică, pe nume Ana Maria.

”Sunt în Italia de 10 ani şi voi mai sta aici pentru că am un contract de respectat. Primii doi ani au fost foarte grei. Nu mi-e ruşine să spun că am făcut tot felul de munci, am lucrat inclusiv la negru. Acum am un loc de muncă stabil, am rezidenţă în Italia şi este mult mai bine. În România vin cam de două ori pe an.”, a povestit Florentina, mama Danielei Crudu, în 2015, în emisiunea de la Antena 1.

Părinții Danielei Crudu au divorțat în 2013, dar au rămas în relații de amiciție.