Cum arată abdomenul Silviei Dumitrescu, la 60 de ani. Fanilor nu le-a venit să creadă când au văzut imaginea

Silvia Dumitrescu are 60 de ani, dar abia dacă-și arată vârsta. Frumoasa cântăreață a știut dintotdeauna să aibă grijă la ceea ce mănâncă și să respecte un program în privința activității fizice, lucru care se vede acum. Cum arată abdomenul solistei la cei 60 de ani?

Silvi Dumitrescu a părut că și-a făcut ieșirea din lumina reflectoarelor, însă perioada departe de fani a fost una benefică pentru o imagine fresh. Silvia pare mai rebelă decât niciodată, se bucură de orice moment și trăiește viața la maximum. Deși are 60 de ani, preferă deseori să poarte piese vestimentare mulate, transparente sau foarte scurte. Majoritatea celor care o urmăresc pe rețelele de socializare o încurajează să fie așa cum dorește și să se exprime prin vestimentație și make-up.

Din păcate, deși apare mereu cu zâmbetul pe buze și mereu gata să distreze pe oricine, suferă de o boală pe care trebuie să o ducă „până la capătul vieții”. Silvia este o iubită interpretă de muzică pop din România. Aceasta a urmat cursurile Școlii Populare de Artă din București la clasa Mihaelei Runceanu și a câștigat numeroase premii la diverse concursuri. Festivalul care a lansat-o este Mamaia ’85, unde a obținut premiul I la secțiunea Interpretare.

„Am o imunotiroidie. este o boală pe care trebuie să o duc până la capătul vieţii. Nu are niciun leac. Este o boală autoimună. Trebuie să mă împac cu ideea aceasta. Am şi momente când mă simt mai bine, am şi momente când îmi dă bătăi de cap, dar… după cum se ştie, şi acele kilograme în plus pe care le-am căpătat de mult timp sunt din cauza acestui lucru. Tot metabolismul devine mai lent. Şi totul e mai ciudat, reţin lichidele în organism mai mult decât trebuie, deci se îngreunează totul. Sunt momente când nici nu te poţi da jos din pat. N-ai energie, eşti cumva şi într-o mică depresie. Şi se pare că ţi s-au înecat toate corăbiile. Dar nu durează mult lucrurl acesta. Mi se întâmplă acest lucru la schimbări bruşte de temperatură”

Silvia Dumitrescu