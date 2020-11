EXCLUSIV Declarațiile emoționante ale mamei fotbalistului care a calificat naționala Under 21 la Euro: “Am așteptat o viață acest moment”

Mama lui Valentin Constache, marcatorul golului în meciul cu Danemarca din această seară, a făcut mărturisiri emoționante, printre lacrimi, pentru Impact.ro, povestind cum a trăit fiecare minut din partida de marți seară, 17 noiembrie.

Undeva, la Videle, doi părinți au stat lipiți de ecranul televizorului, cu inima în gât. Fiul lor le promisese, simțise, de fapt, că a sosit clipa când îi va face și mai mândri decât sunt. Și cum, necum, s-a ținut de cuvânt. Pentru că pe cel care a înscris golul calificării naționalei mici la Campionatul European îl cheamă Costache. Valentin Costache.

”Nu îmi vin cuvintele potrivite ca să exprim ceea ce am simțit și ce simt acum! Pentru o mamă, e fericirea supremă, e unul dintre acele momente pe care mai bine le trăiești decât poți să le povestești. Ce să zic? Ne-a plimbat așa, de la extaz la agonie, de la agonie la extaz…”, a mărturisit emoționată mama lui Costache, imediat ce s-a auzit fluierul final pe stadionul din Ploiești.

”Dacă am reușit să stau vreun moment locului? Nici gând, soțul, da, el este mai calm, dar eu, nu. Eu am strigat, l-am și certat, bine că nu mă aude. Dacă îi intra și aia, la ocazia aceea mare, era mai mult decât am fi putut visa, cred. Oricum, eu simt că am trăit toata viața pentru acest moment”, a povestit, râzând, Gina.