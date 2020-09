EXCLUSIV Dana Budeanu va face o criza de nervi când va auzi asta! Ce a putut face fostul ei iubit!

Este una dintre cele mai efervescente persoane publice și este urmărită zilnic, pe conturile sale de socializare, de peste 2 milioane de romani. Despre Dana Budeanu, însă, nu se știu foarte multe.

Dana Budeanu, cariera de succes

Este designer vestimentar, și are un CV impresionant. Ea a studiat marketing-management la Royal Holloway of London, a făcut un master în European Business la London School of Economics și și-a dat doctoratul în integrare europeană la University College London.

De asemenea, Dana susține că hainele ei sunt extrem de apreciate peste hotare și că a îmbrăcat vedete de calibru, precum Jennifer Lopez, Eva Longoria sau Jessica Biel, iar în țară le îmbracă pe buna ei prietenă, Mihaela Rădulescu, Delia și Andra. În prezent, ea are două rubrici online, Verdict, care se referă strict la vestimentația vedetelor, precum și Amețitele și mafioții, emisiuni online care i-au adus, deopotrivă, o mulțime de fani, dar au stârnit și un val de antipatie.

Fostul iubit se însoară cu o brunetă superbă

Despre viața personală a Danei se știu foarte puține amănunte. A fost căsătorită ani buni cu un patron media, cu care are două fiice. După divorțul de acesta, ea a avut o relație cu fratele lui Marius Moga, Iulian, un bărbat cu zece ani mai tânăr decât ea. Povestea lor de dragoste a fost una serioasă și a durat aproape cinci ani. Cei doi s-au despărțit într-o manieră discrete, fără să anunțe ruptura.

Apropiații lui Iulian, însă, mărturiseau pe atunci când cel care a luat decizia finală a fost chiar faimosul regizor, care ajunsese la o vârstă la care își dorea un copil. Dana, mama a două fete, nici nu a vrut să audă, iar inevitabilul s-a produs.

În prezent, Iulian încă scrie istorie pe piața muzicală din România, iar norocul i-a surâs și pe plan profesional. Astfel, el trăiește o frumoasă poveste de dragoste cu o brunetă focoasă, care, însă, nu este persoană publică. Cei doi ar urma să se căsătorească anul viitor și speră să devină părinți cât mai curând. Cât despre Dana, viața ei sentimentală reprezintă un adevărat mister și nu a fost văzută de mai bine de doi ani în compania unui bărbat.