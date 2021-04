EXCLUSIV Dana Budeanu este desființată de o vedetă TV. În ce hal a putut s-o jignească

Designerul Dana Budeanu, una dintre cele mai controversate vedete din România, înregistrează un mare succes, pe conturile sociale, cu rubrica ”Amețitele și mafioții”, în care le face praf pe pițipoancele de mall, cu unghii lungi, fuste până la fund și telefoane de fițe, dar și pe bărbații care roiesc în jurul lor, dar care poartă șosete cu vedere la gleznă, o mare gafă, din punct de vedere estetic, conform părerii ei. Mai nou, Dana militează împotriva situației haotice din România, la vreme de pandemie. Iată însă că pe Mircea N. Stoian, fostă vedetă Antena 1, ea nu a reușit să-l impresioneze: ”Dana Budeanu nu se pricepe la nimic, e un fel de Cristian Tudor Popescu”, ne-a spus Mircea, în exclusivitate pentru playtech.ro

Dana Budeanu, desființată de o vedetă

Dana Budeanu are o activitate susținută, pe Internet, dar și pe micul ecran, unde condamnă defectuoasa gestionare a situației, la vreme de pandemie. Dana a fost profund impresionată de drama femeii care nu și-a putut îngropa mama, conform obiceiului creștin, ci băgată într-un sac din plastic: ”Nu există nicio lege pentru asta, asta am făcut noi, pentru că nu am deschis gura, am acceptat această umilință. Asta merităm, pentru că am tăcut, nu am făcut nimic, nu respectăm nimic.

Preasfinția sa să le dea permis polițiștilor să intre peste noi în biserici? Pentru ce a fost Patriarhul la Cotroceni? I-a spus preşedintelui că oamenii sunt aruncați în groapă? Suntem toți aliniați, cu preoții, cu Patriarhul, la mâna unei rase în cap? Pe mine nu mă interesează că Patriarhul își face poze cu președintele. Pe mine mă interesează oamenii care urlă în curțile spitalelor. Să pui tu mâna pe mama mea, să te porți așa, să îmi arunci mama? Păi, îi tăiam pe toți. Și, unde sunt preoții? Unde sunt azi, de ce nu erau în curțile spitalelor?”, a fost declarația Danei, la România TV.

”Dana Budeanu vorbește limba pițipoancelor de mall”

Mircea N. Stoian: ”Dana Budeanu vorbește limba pițipoancelor de mall, e rodul unei imaginații de tip Snagov, habar n-are despre nimic”.

Deși mulți sunt de acord cu toate acuzațiile Danei Budeanu, privind haosul din România, la vreme de pandemie, iată că Mircea N. Stoian, actor, scriitor și vedetă tv, consideră că ea nu se pricepe, de fapt, la nimic: ”Pe Dana Budeanu o știu de peste 20 de ani, are rubrica ”Amețitele și mafioții”, este împotriva amețitelor, dar ea e prima amețită a României, trăiește într-o altă lume. Vorbește papagalicește, pe limba pițipoancelor de mall, e rodul unei imaginații de tip Snagov.

Este pitorească, dar habar n-are despre nimic. Au luat-o ăștia de la posturile tv, că are succes pe Internet. Dana Budeanu este un fel de Cristian Tudor Popescu, își dă cu părerea despre orice, fără a se pricepe la nimic”, ne-a declarat Mircea N. Stoian, în exclusivitate pentru playtech.ro

Dana Budeanu a pierdut colaborarea cu PRO TV, unde realiza rubrica ”Verdict!”

Dana Budeanu a rămas, în 2019, fără rubrica ”Verdict”, de la Pro TV, unde comenta ținutele deplorabile ale vedetelor, în urma unei postări pe conturile de Facebook. Ea scrisese un mesaj deloc prietenos cu privire la proiectul #noifacemunspital, distribuit şi de primarul Gabriela Firea. Dana Budeanu a reacţionat după ce Pro TV a renunțat la colaborare: ”Colaborarea cu Pro TV a fost una perfectă până la sfârşit şi s-a încheiat ieri.

În urma unei discuţii extrem de civilizate şi relaxate cu reprezentanţii Pro TV, în care, urmare presiunilor imense la care au fost supuşi, mi s-a înaintat rugămintea de a-mi cere „scuze public”, în legătură cu postarea care a schimbat cursul istoriei României, nu am fost de acord şi atât! Nimic mai mult!”, spunea Dana Budeanu, pe Facebook. De asemenea, anunţa că rubrica ei, ”Verdict”, va continua online, într-un format mai mare şi „strict independent”: