Cum s-a urcat Dan Negru în avion. Și-a șocat fanii: ”Suspect de terorism și mă arestau”

Dan Negru a postat astăzi niște imagini pe contul său de Facebook, care au atras multe like-uri și comentarii din partea internauților. Acesta s-a echipat corespunzător, cu mască, și s-a urcat în avion.

Dan Negru nu a precizat însă care este destinația și nici cu cine a plecat, însă a ținut să facă ramarci la ”echipamentul” său.

”Așa „echipat” am trecut de filtrele anti-tero din aeroport. In 2019, dacă urcam așa intr-un avion, eram suspect de terorism și mă arestau.

In 2019, televiziunile de știri din America raportau cele mai mari audiente cu știrile din NBA și NFL (sport) și cu cele despre terorism. In 2020 au dispărut și teroriștii și știrile despre ei…”, a spus Dan Negru pe Facebook.