EXCLUSIV Cum a trăit mama lui Adrian Mutu meciul decisiv de aseară. Momente copleșitoare, ce detaliu a observat la TV

Trăiri intense aseară, la Pitești, acasă la Adrian Mutu, acolo unde părinții acestuia au urmărit la TV meciul România-Danemarca, care a dus naționala Under 21 la Euro, pentru a doua oară consecutiv.

Cine și-a imaginat că după atâția ani de emoții la nivel înalt, Rodica Mutu, mama lui Adrian Mutu, selecționerul naționalei mici, s-a obișnuit cu presiunea și nu mai suferă ca la început, evident că s-a înșelat:

Relația dintre cei doi este una unică. Iar asta s-a văzut dintotdeauna, nu doar aseară, când după calificarea naționalei Under 21 la Euro, Adrian Mutu i-a făcut mamei sale o dedicație:

”Nu, n-am vorbit cu el după meci imediat, la telefon, am vorbit prin mesaje, oricum n-am fi putut, la ce hărmălaie era pe acolo… M-am și culcat după ce am văzut imaginilea alea când i-au turnat copiii apă în cap, mi-am dat seama că e de sărbătorit și că trebuie să se bucure cu familia lui de acolo, pentru că exact asta sunt băieții de la lot, cea de-a doua lui familie.”, ne-a dezvăluit Rodica Mutu.

Rodica și Spiridon Mutu s-au uitat la meci cap-coadă, iar mama selecționerului a transpirat serios în clipa în care danezii au primit penalty.

”Nici nu vreți să știți ce a fost în capul meu, am văzut negru, am zis, băi, tot Laursen? Fiindcă mi-am adus aminte de meciul ala cu Danemarca, 2-2, când a scăpat Laursen ăla, am zis că nu se poate, se mai adăugase ceva la stres…”, a povestit doamna Rodica, și dacă uitaserăți cumva detaliile acelui meci de tristă amintire, domnia sa vă poate reîmprospăta memoria.

”Cum să uit așa ceva? N-am cum, mai ales că Adi a și jucat apoi cu Laursen ăsta la Parma. Țin minte tot, de aia m-am și enervat atunci. Dar mi-am revenit, iar acum totul este perfect, să vedem cum facem cu coronavirusul ăsta, că așa m-am săturat de el”, a mai spus mama lui Mutu, iar în vocea ei s-a simțit mândria și bucuria că fiul ei merge pe drumul pe care și-l dorește.