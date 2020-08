EXCLUSIV Cum a ajuns Richard Emanuel să îl ucidă pe Emi Pian. Declarațiile care s-ar putea să îl scape în fața instanței de ani grei de pușcărie

Presupusul criminal al lui Emi Pian susține că nu i-a tăiat artera femurală liderului clanului Duduienilor și că acesta l-ar mai fi alergat după aceea aproximativ 100 de metri, fără să aibă vreo problemă medicală.

La o săptămână de la moartea șocantă a liderului clanului Duduianu, zeci de persoane sunt audiate pe bandă rulantă pentru a determina ce s-a întâmplat în noaptea scandalului care s-a transformat într-o luptă pe viață și pe moarte. Printre cei cărora li s-au luat declarații în nenumărate rânduri s-au numărat frații Duduianu, Grațian și Ciprian, verișorul lor, Luis Duduianu, precum și cel care l-ar fi ucis pe Emi Pian, Richard Emanuel Gheorghe, membru al clanului Rinu.

Fiecare are propria viziune asupra celor întâmplate, motiv pentru care va urma o confruntare între interlopi, pentru a stabili ce s-a întâmplat cu exactitate în acea noapte și pentru a se ști pentru ce fapte vor fi judecați, iar mai apoi condamnați. Playtech.ro a aflat informații exclusive despre cele declarate în fața procurorilor de către Richard, tânărul boxeur de 26 de ani, despre care s-a spus că i-ar fi secționat artera femurală lui Emi Pian:

“Mi-a spus că l-am jignit prin ceea ce i-am zis, iar la scurt timp a plecat. Am știut că și-a sunat frații, așa că la puțin timp după el am plecat și eu. Când am ieșit afară, mă așteptau patru mașini. Au ieșit neamurile mele afară, însă au fost imobilizate de oamenii lui Emi. Nu s-au bătut, ai lui Duduianu nu aveau nimic cu ai mei, doar cu mine. Eu am scos un cuțit ca să mă apăr, iar ei au dat cu spray lacrimogen. În momentul acela am căzut din picioare, mă usturau rău ochii, nu mai vedeam. Dădeam cu acel cuțit la întâmplare. Grațian, Ciprian și Emi încercau să îmi dea pumni și picioare. Puteam să tai pe oricine, pe oricare dintre frați. Intenția mea era să mă apăr, nu să omor pe cineva”, a spus bărbatul anchetatorilor.