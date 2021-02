EXCLUSIV Culiță Sterp, desființat de logodnicul unei Faimoase de la Survivor România. E scandal monstru la Kanal D

Totul a pornit în momentul în care, în câteva ediții de ”Survivor” (Kanal D), Culiță Sterp le-a cerut fetelor să se ocupe de treburile gospodărești, precum spălatul vaselor pe motiv că sunt… femei. ”Îmi dau seama ce e la ele în casă”, spunea ironic Culiță Sterp, aprobat de Jador și de Cătălin Moroșanu, sugerând că fetele ar fi niște gospodine lamentabile, iar iubiții lor niște nefericiți. Atitudinea acestuia a fost însă aspru criticată de logodnicul uneia dintre concurente, Elena Marin: ” Îmi erau dragi toți băieții de la Faimosi, mi se părea că toți au „haz”, dar nu pot fi de acord cu superioritatea afișată față de sexul frumos, față de fetele din echipă. Nu mai avem mentalitatea de secol XIX”.

Văzând că are susținere, Faimosul remarcat prin faptul că e cântăreț de muzică de petrecere le-a băgat pe fetele din echipă în ”ședință”, chemându-le de la plajă pentru a le umili. Iar rezultatul a fost un scandal de toată frumusețea, cu un Culiță Sterp pornit mai tare ca niciodată să le învețe pe fete că locul lor este la cratiță, la spălat vase. Iar printre victime s-a numărat Roxana Nemeș, Alexandra Stan și, culmea, Elena Marin, una dintre cele mai active membre ale echipei Faimoșilor și care aduce puncte importante în luptele contra Războinicilor de la Survivor. Iar după ce le-a ”pus la locul lor” pe fete pentru că au îndrăznit să nu spele imediat ce au mâncat cu toții, în ciuda faptului că nici el nu a contribuit la munca gospodărească, Culiță Sterp a decis să le ceară să îl ajute la construcția unei plute, imaginile de la Survivor arătându-le pe Elena Marin și pe Alexandra Stan bătând cuie cu pietre, în timp ce Faimosul care a pornit scandalul și Jador se amuzau, pe margine, de talentul lor când vine vorba de lucru manual.

Iar imaginile respective au scos din sărite pe mai mulți dintre telespectatorii ”Survivor”, printre aceștia numărându-se și Andrei, logodnicul Elenei Marin.

Mai mult, Andrei consideră că într-o competiție ca ”Survivor” băieții și fetele trebuie să se comporte ca fiind egali, cu atât mai mult cu cât între ei nu a fost nicio relație anterioară sau vreuna în desfășurare.

Elena Marin și Andrei, logodnicul ei, s-au cunoscut pe când frumoasa Faimoasă era dansatoare și asistenta lui Mihai Morar. S-au îndrăgostit nebunește acum câțiva ani, Elena și Andrei, fostul ei coleg de televiziune, luând decizia, acum un an și jumătate, să se logodească și și-au ales chiar și nașii: Mihai Morar și soția lui.

”Nu știu dacă ne vom căsători în acest an, vom vedea ce se întâmplă după Survivor! Îi duc dorul, dar mă bucur să văd că a rămas acea Elena pe care o cunosc: sinceră, muncitoare, fără să caute intrigi și echilibrată. În plus, evoluția ei este una evidentă. Chiar zilele trecute, pe când eram într-o benzinărie și îmi cumpăram o cafea, mă gândeam la ea și la ce o face acolo. Și, parcă din senin, am ridicat privirea și am citit ce scrie pe geam, a fost ca un mesaj pentru mine…”, a spus, în exclusivitate pentru Playtech, Andrei, logodnicul Faimoasei.