Mellina de la Survivor România, relație secretă cu un cântăreț celebru?! Imaginile care spun totul despre cei doi

Mellina, cea mai bună concurentă de la ”Survivor România” până în acest moment, are apariții dese de o vreme pe contul personal de Instagram al lui Kamara, fratele colegului ei de junglă, Musty. Imaginile sunt interpretabile.

Mellina de la Survivor România ar avea o relație cu solistul Kamara

Cântăreața Mellina apare în mai multe fotografii și înregistrări video alături de artistul Kamara, fratele lui Musty, concurent, de asemenea, la Survivor. La finalul lunii noiembrie 2020, cei doi au lansat împreună piesa ”KaraMell”.

Mellina și Kamara nu ar fi doar simpli colegi de breaslă, ci ar avea o relație mult mai apropiată. Artistul a publicat pe pagina lui mai multe videoclipuri amuzante în care apare alături de războinică și în care se comportă precum un cuplu, fără să spună dacă le-au făcut pentru amuzamentul publicului sau din plăcerea de a-și manifesta dragostea în fața camerei. Cert este că se înțeleg mult mai bine decât se știa.

O susține în lupta din junglă

„6 DUELURI DIN 6 CÂȘTIGATE DE MELLINA. DEOCAMDATĂ, @MELLINAOFFICIAL. ARE CEL MAI BUN PROCENTAJ LA SURVIVOR ROMÂNIA”, a scris cântărețul pe Instagram, în descrierea unei imagini cu Mellina surprinsă în timpul unui joc.

„Sunt mândru de tine, Fratele meu 💙 Ești un lider înnăscut și ai grijă frumos de echipa Războinicilor. Sunteți o echipă unită și se vede în rezultate: 3 dueluri din 3 câștigate de echipa Războinicilor… 1, 2, 3…Victorieeeeeee!!!”, a notat și despre fratele său.

Motivul pentru care Mellina a acceptat provocarea de la Kanal D

„Această emisiune este o experiență pe care o ai o dată în viață și asta doar dacă ți se oferă oportunitatea. Am colindat din America de Nord, America Latină până în Pakistan în dorința de experiențe noi, m-am cățărat pe ghețare, am pilotat un avion, dar ce voi trăi la Survivor am o presimțire că le va depăși pe toate. Cel mai bun să câștige!”

