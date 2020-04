EXCLUSIV Cu cine a fost înlocuit Miodrag Belodedici de fosta soție. Sandra are un iubit aproape de vârsta fiicei sale FOTO

La începutul anilor 90’, Miodrag Belodedici se număra printre fotbaliștii cu care echipa națională de fotbal a României scria istorie pe plan internațional. Tânăr, frumos, talentat și înstărit, fotbalistul nu își putea alege decât o soție pe măsură. Pe frumoasa Sandra, fiica fostului ministru de externe comunist George Macovescu, o tânără blondă, superbă, de profesie fotomodel. Cei doi aveau să se căsătoreau în cadrul unei ceremonii fastuoase, cu peste 300 de invitați, iar șapte ani mai târziu se năștea singura lor fiică, Zandalle. Deși au fost văzuți mereu ca un cuplu perfect, care ar fi rezistat oricăui test al timpului, iată că la începutul anilor 2000, cei doi aveau să divorțeze. Mai mult, la partaj, Sandra a rămas cu jumătate din averea lui Belodedici, printre care se numără și o vilă impresionantă în Spania.

I-a luat jumătate din avere!

Fostul fotbalist a suferit enorm din cauza divorțului, mai ales că soția sa a decis să rămână în Spania, alături de fiica lor. Anii au trecut, însă Belodedici nu a mai vrut niciodată să se recăsătorească. În prezent, ajuns la vârsta de 55 de ani, el are o relație serioasă cu o doamnă puțin mai tânără decât el, cu care se înțelege de minune. În schimb, Sandra Macovescu, care a dispărut complet din peisajul public, trăiește o frumoasă poveste de dragoste cu un bărbat cu peste 25 de ani mai tânăr. Deși are aproape 50 de ani, fosta nevastă a lui Belodedici se poate mândri și acum cu un trup tras prin inel, iar anii nu au lăsat aproape deloc semne asupra chipului. Blondă cu ochii albaștri și un ten de porțelan, Sandra ar putea da clasă oricărei tinere cu veleități de model. Deși are o relație cu un bărbat mult mai tânăr, femeia nu se sfiește deloc să se fotografieze în ipostaze tandre alături de acesta, semn că nu îi pasă câtuși de puțin de gurile rele.

I-a furat iubita lui Gabi Balint!

Înainte de a fi cu Miodrag Belodedici, Sandra Macovescu a avut o relație de patru ani cu Gabi Balint. Cei doi fotbaliști erau colegi la echipa națională pe atunci, dar și cei mai buni prieteni. Deși mulți au spus că Balint ar fi suferit enorm când a aflat de trădarea celui pe care îl considera ca fiind fratele său, Miodrag a declarat în repetate rânduri că ar fi avut o discuție cu Balint pe seama acestui subiect și că ar fi început o relație cu Sandra doar după ce colegul și prietenul său și-ar fi dat binecuvântarea.