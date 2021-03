EXCLUSIV Cu ce se ocupă acum fostul iubit al Marinei Voica: ‘Fac asta online’

Laurențiu Cazan este solistul care a înregistrat un succes de proporții și pe marile scene din străinătate. A susținut concerte în Danemarca, Finlanda, Austria, Belgia și Olanda. Acum așteaptă cu nerăbdare revenirea pe scenă și dulcea reîntâlnire cu Măria Sa, publicul.

Laurențiu Cazan vrea să revină în România

Artistul, care cândva a bifat și o frumoasă poveste de dragoste cu Marina Voica, se descurcă și la vreme de pandemie: ”Îmi merge bine și în mediul online acum, am 150.000 de fani, pe Facebook, iar din postările mele de pe YouTube câștig bani cât să fiu mulțumit”, ne-a povestit Laurențiu, în exclusivitate pentru impact.ro.

Laurențiu Cazan, artistul cu un timbru vocal deosebit și care a făcut istorie cu piesele de suflet ”Sunetul ploii”, “Say Something” și “Te caut”. Artistul duce dorul scenei și al aplauzelor. Laurențiu Cazan ontinuă să păstreze legătura cu fanii și în pandemie.

În prezent, susține spectacole online. Contactat de reporterii Impact.ro, Laurențiu Cazan ne-a povestit cum reușește să facă bani. Nu este ușor să facă asta în această perioadă grea pentru artiștii din întreaga lume:

Laurențiu a adorat-o pe Marina Voica

Laurențiu Cazan nu este căsătorit și, dintre toate poveștile de dragoste, doar pe cea cu Marina Voica , mai mare decât el cu 23 de ani, a făcut-o publică. S-au iubit cu patos, în anii 80, iar Marina păstrează amintiri frumoase din acea perioadă romantică:

”Orice ar spune lumea, Laurențiu m-a iubit. Altfel, aș fi simțit și nu m-aș fi combinat cu un bărbat atât de tânăr. Ne-am iubit unul pe altul într-un fel special, în care muzica ne lega și mai tare. Am cântat mult timp împreună. Pentru mine, Laurențiu este un geniu muzical”, declara Marina Voica, pentru revistatango.ro.