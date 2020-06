EXCLUSIV Cu câți bani a ajuns să trăiască lunar Ioana Maria Vlas. Mama FNI și mâna dreaptă a lui Sorin Ovidiu Vîntu, grave probleme de sănătate

Ioana Maria Vlas duce o viață modestă într-un sat din apropierea Sibiului și trăiește din pensia de 2000 lei. Mama FNI nu mai poate lucra pentru că are mari probleme de sănătate, iar Impact.ro are toate detaliile.

A fost mâna dreaptă a lui Sorin Ovidiu Vântu și cea care a pus pe picioare schema piramidală a Fondului Național de Investiții, prin care au fost păcăliți sute de mii de români care au investit în acest “joc”, crezând că se vor umple de bani. În 2009, Mama FNI, așa cum era poreclită atunci, a fost condamnată la zece ani de închisoare, însă a fugit din România cu ajutorul lui Vântu, refugiindu-se în Israel. Patru ani mai târziu, Ioana Maria Vlas s-a prezentat singură la Ambasada României din Tel Aviv, cerând să fie arestată și extrădată în România.

Din 2003 pana la sfărșitul anului 2009, femeia de afaceri a fost încarcerată la Inchisoarea Târgușor și i s-a pus sechestru pe toate bunurile, fiind nevoie să restituie 20 de miliarde lei. După eliberare, ea nu a mai dorit să aibă legătură cu mediul de afaceri sau viața publică, așa că s-a retras în casa unei nepoate dintr-un sat din apropierea Sibiului, unde locuiește în condiții modeste.

Singura sursă de venit a Ioanei Maria Vlas este de 3000 de lei, care însumează pensia sa, precum și cea de urmaș. Până în urmă cu câțiva ani mai colabora cu câteva firme din zonă, cărora le oferea consiliere financiară, însă problemele de sănătate au împiedicat-o să mai muncească. Impact.ro a aflat că mămica FNI are o viață liniștită, dar grea, datorită diabetului, fiind insulino-dependentă.

“Udă toată ziua grădina, are grijă de găini. Tot timpul face provizii de iarnă, pune murături, face gem. Înainte mergea zilnic la pește, dar acum nu prea am mai văzut-o pentru că se simte rău, diabetul ăsta îi face viața grea. Ia medicamente cu pumnul și merge regulat la doctor. Am înțeles că are și probleme cu inima, o și dor rău picioarele. Medicul i-a recomandat să mai slăbească, dar spune că nu poate. Mai iese din când în când la magazin și este foarte prietenoasă, vorbește cu toată lumea. Este vizitată doar de niște nepoți, pe altcineva nu am văzut să îi calce pragul”, a mărturisit un vecin al acesteia pentru Impact.ro.