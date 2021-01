EXCLUSIV Cornelia Catanga, transformare radicală. Cât de mult a putut să se îngrașe: este halucinant

”Regina muzicii lăutăreşti”, Cornelia Catanga, se bucură că anul 2020, în care a înregistrat pierderi financiare de peste 60.000 de euro, din lipsa concertelor, a trecut. Într-un interviu, oferit în exclusivitate pentru Playtech.ro, artista ne-a făcut confesiuni dureroase: ”În pandemie, am pierdut o căruță de bani și m-am îngrășat 28 de kilograme, din lipsă de evenimente. Sportul meu era cântatul, stăteam și câte 3 ore pe scenă. Dar, nu mă dau bătută, voi slăbi din nou!”.

Cornelia Catanga, transformare radicală

Cornelia a moştenit frumuseţea, dar şi numele de scenă, Catanga, de la mama ei. Artista, care interpretează inconfundabil piesa ”Șaraiman”, s-a confruntat adesea cu problema kilogramelor în plus. În paralel, este însă și o maestră a slăbirilor spectaculoase. De pildă, acum doi ani, când unicul ei fiu, Alexandru, trecuse Oceanul, în speranța unei cariere internaționale de pianist, Cornelia ajunsese, de dorul lui, la 81 de kilograme: ”Mâncam de supărare, de dorul lui. I-am zis că, dacă nu se întoarce, o să mă găsească moartă!”, ne-a povestit Cornelia. Iar anul trecut, când artista de top a suferit un infarct, ea ajunsese la 56 de kilograme: ”După infarct, mâncam multe fructe, renunțasem la carne și la pâine, la produsele de patiserie”, ne-a mai spus artista, în exclusivitate pentru Playtech.ro.

”În pandemie, m-am îngrășat 28 de kilograme. Nu ieșim din casă, nu-s concerte, mai ciugulim câte ceva de prin frigider”

Iată însă că, la vreme de pandemie, artista a luat din nou în greutate: ”Am ajuns la 84 de kilograme, de la 56 de kilograme, din cauza stresului. Nu ieșim din casă, mai ciugulim câte ceva de prin frigider. Sportul meu era scena, la concerte cântam și câte trei ore, chiar dacă eram plătită pentru două ore”. Nu disperă însă și promite că va relua dieta alimentară, căci vrea să fie o soacră-mare de invidiat: ”Voi slăbi din nou, am atâtea rochii frumoase de scenă, trebuie să le port. În plus, după ce trece pandemia, vreau să-i fac fiului meu, Alex, o nuntă ca-n povești, cu peste 200 de invitați”.

”Am pierdut peste 60.000 de euro, în 2020. În ultimele spectacole am cântat pe mai nimic, cât să-mi plătesc utilitățile casei!”

Cornelia Catanga, supranumită ”Regina muzicii lăutărești”, duce dorul scenei, aplauzelor și petrecerilor de pomină, care țineau adesea până-n zori, la cântatul cocoșilor. Artista susține că a înregistrat mari pierderi financiare, în cele 11 luni de pauză muzicală: ”Ultimul spectacol l-am avut în martie, mai primeam bani doar cât să-mi plătesc utilitățile casei, de atunci am mai apărut doar de vreo două ori la televizor, am participat și la ”Revelionul” de la Antena Stars. Am pierdut peste 60.000 de euro din anularea recitalurilor. Aveam în 2020 multe nunți și botezuri, zeci de petreceri private”, ni s-a mai confesat artista cu voce de invidiat.