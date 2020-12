Cum arăta Connect-R în tinerețe, pe când cânta rap cu băieții din cartier

Connect-R este poate unul dintre cei mai cunoscuți artiști români. Acesta și-a început cariera de mult timp, prima dată pășind într-un studio în anul 1997. Artistul scoate chiar și în ziua de azi melodii consacrate ce ajung la radio. Pe numele său real, Ștefan Relu Mihalache, s-a născut chiar în capitală, în București, pe 9 iunie 1982.

Connect-R este cunoscut pentru talentul său muzical. În mare parte, acesta cântă melodii de gen hip hop și pop. Pe lângă acestea, este un dansator și actor veritabil. În caz că nu știați, Ștefan a interpretat coloana sonoră din limba română în cadrul peliculei Disney – Planeta comorilor.

Ștefan Relu Mihalache a studiat la școala nr. 171 „Petre Ispirescu”. Primul său contact cu scena a avut loc la vârsta de 8 ani, atunci când și-a început cariera ca și dansator. Odată cu trecerea timpul, Ștefan a devenit din ce în ce mai pasionat de muzică. La vârsta de 15 ani, una dintre cele mai mari pasiuni ale lui Connect-R, pe lângă dans, era hip hop-ul. Ștefan a intrat pentru prima oară într-un studio muzical în anul 1997. Atunci a înregistrat prima sa melodie, „Observ”.

Dacă în 1997 a înregistrat prima sa melodie, în 1999 a lansat alta ce a ajuns pe locul 2 în top 50 la Radio Contact. Aceasta se numea „Operație pe suflet deschis”. În anul 2000, Ștefan a colaborat cu fondatorii Veritasaga, însă a decis să meargă pe calea muzicii comerciale în detrimentul hip hop-ului. Prima colaborare a avut-o cu trupa R.A.C.L.A, un nume mare în show-bizul românesc la acea vremea. Din această colaborare reiese melodia „Fără nume”.

În anul 2006 a făcut un pas uriaș pentru cariera sa. A fost primul rapper ce a cântat pe scena Eurovision. În acel an, a reprezentat Republica Moldova, împreuna cu Arsenie Toderaș. În 2007, lansează primul său album, „Dacă dragostea dispare”. În 2009, a lansat alte două hit-uri, „Murderer” și „Burning Love”. În 2010 a participat din nou la Eurovision împreuna cu Anda Adam, cu piesa „Surrender”. „Americandrim” a avut un succes imens în anul 2011, ajungând în Top 100 2011, alături de Puya.

În anul 2012, creează hit-ul verii, „Vara nu dorm”. Melodia s-a menținut pe primele locuri din top-uri timp de 22 de săptămâni. În 2016, lansează alt album, „Drăgostit”, împreună cu casa de discuri Roton. Albumul conține 18 piese. Artistul lansează melodii și în prezent, ultima fiind „Îmi pare rău”, împreuna cu Phunk B.

În prezent, Ștefan este un artist împlinit și face ce își dorește. Cu toate acestea, a pornit de jos și știe ce înseamnă munca. Acesta a povestit într-un Instastory, pe pagina sa oficială de Instagram, ce simțea atunci când nu avea bani.

„Când eram amărât, credeam că oamenii care au mâncare în fiecare zi sunt cei mai fericiți. Am mai crescut și am zis «Gata, domle’, știu!» Fericire e atunci când îți permiți haine multe și de firmă. (…) Când am început să fac bani din primele concerte, mi-a dat seama că fericirea e momentul când învârţi cheia în uşa primului apartament. Cu banii strânși din concerte și cu un credit la o bancă, am reușit să-mi iau un apartament în Giulești. 3 camere, parter. Ce vorbești, Franț! Gata, fericire pe mine”, a zis el.