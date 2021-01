EXCLUSIV ‘Coana Chiva’, urmărită de un greu blestem. Momente cutremurătoare din cauza cancerului: ‘Trăiesc un coșmar de doi ani’

Cunoscuta actriță Natașa Raab, din ”Inimă de țigan”, telenovelă difuzată în reluare de PRO 2, și care e nelipsită din reclamele pentru o firmă de lactate, unde o interpretează pe amuzanta ”Coana Chiva”, crede că e urmărită de un greu blestem. La nici doi ani de la decesul soțului, medicul Vlad Guţul, răstimp în care artistei i s-a declanșat o gravă boală autoimună, Natașa este din nou în doliu: ”A murit frățiorul meu, era bolnav de cancer. Trăiesc un coșmar de doi ani, nu știu ce păcate plătesc în viața aceasta, că numai bine am făcut”, ne-a spus Natașa, cu tristețe, în exclusivitate pentru impact.ro.

Natașa e iar în doliu, la doi ani de la decesul soțului:”Pe 20 decembrie 2020 a murit și fratele meu, avea doar 54 de ani. Avea cancer la pancreas”

Natașa Raab a fost una dintre cele mai frumoase fotomodele din anii comunismului, dar și o actriță cu un CV impresionant, bifând zeci de roluri în piese de teatru și în cinematografie. Viața personală i-a fost însă presărată cu o serie de necazuri. Iar ultimii doi ani au fost un coșmar pentru Natașa: ”Mi-a murit soțul, acum doi ani, a avut cancer la vezică, s-a stins foarte repede. M-a lăsat singură, este foarte grea viața fără el, sunt foarte tristă. De la tristețe și șocul pierderii omului drag mi s-a declașat o boală autoimună, din cauza căreia vorbesc cu mare greutate”, ne-a spus artista.

Și-a idolatrizat soțul, Natașa postând atunci un mesaj sfâșietor, pe conturile sociale: ”Iubitul meu, al meu soţ, care a plecat şi m-a lăsat singură, Tati al meu. Vă mulţumesc tuturor celor care sunteţi şi veţi fi cu mine”. Un alt necaz avea să se abată asupra familiei ei, și luna trecută:

”Pe 20 decembrie 2020 a murit și fratele meu, avea doar 54 de ani, dragul de el, s-a stins din viață, mă doare sufletul, am încercat să facem tot posibilul să-l vindecăm, dar a avut cancer, avea tumoră la pancreas, nu s-a mai putut face nimic”, ne-a mai mărturisit, în exclusivitate pentru impact.ro, Natașa Raab.

Ea își implora anul trecut fanii, să o ajute: ”Fratele meu are doar 53 de ani şi i-au găsit cancer de pancreas, în urma unui icter mecanic. Am mare nevoie de vaccinul cubanez Escozul sau Vidatox, care se fabrică în Cuba, dar se găseşte şi la o farmacie din Tirana, Albania, conform Internetului. Vă implor! Are doar 53 de ani”, a fost strigătul ei de disperare, pe conturile sociale.

Coana Chiva revine pe micul ecran: ”Aștept noile filmări pentru firma de lactate, chiar mi-e dor să muncim!”

Nataşa Raab, pe care o vedeți și în telenovela ”Inimă de țigan”, difuzată, în reluare, de PRO 2, nu a încheiat contractul de publicitate cu firma de lactate, unde o interpretează pe Coana Chiva. Deviza ei, ”Prea bun, prea ca la ţară!”, va fi inclusă și în viitoarele calupuri publicitare: