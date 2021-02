EXCLUSIV Cine va câștiga Survivor România 2021. Omul care îi cunoaște cel mai bine pe Jador și Culiță Sterp a dat verdictul

Culiţă Sterp sau Jador? Jador sau Culiţă Sterp? O competiţie care se anunţă extrem de strânsă în cadrul emisiunii-concurs ”Survivor”, oferită de la începutul lunii ianuarie de către cei de la Kanal D, și care ni-i aduce în prim-plan pe doi dintre reprezentanţii valului tânăr şi la modă al muzicii autohtone. Culiţă și Jador fac parte din echipa ”Faimoşilor”, în apreciata întrecere televizată, şi au deja zeci de mii de fani. Iată însă ce spune despre prestația lor regizorul muzical Alexandru Ceauşu, cu care cei doi concurenți colaborează.

“Cei doi nu joacă un rol acolo, în Republica Dominicană. Din câte i-am văzut la lucru, aş spune că amândoi sunt la fel cum se prezintă şi atunci când stau în faţa camerelor de luat vederi!”, şi-a început regizorul seria confesiunilor personale pe tema propusă. Alexandru Ceauşu susţine că cei doi nu l-au surprins până în prezent şi că îi va fi foarte greu să le separe şansele de reuşită:

Regizorul preferat al artiștilor, Alexandru Ceauşu (38 de ani), cu aproximativ 800 de videoclipuri la activ, are amintiri amuzante cu Jador, de la filmări:

Ceauşu crede că Jador a punctat deja mai bine la capitolul imagine, dar asta, avertizează el, s-ar putea să nu-i fie suficient ca să câştige marele premiu pus în joc.

“La prima vedere, ai putea spune că Jador are o şansă în plus, fiindcă ştie să câştige publicul de partea sa. Dar, din câte am urmărit, ăsta e genul de concurs de anduranţă, iar asta e un plus pentru Culiţă. Serios, nu ştiu care dintre ei doi va reuşi să dea marea lovitură. Îmi doresc să câştige oricare dintre ei fiindcă sunt genul de artişti aflaţi la început de drum, fără aere de vedete, iar aşa ceva te poate ajuta în carieră”.