EXCLUSIV Cine este tânăra cu care George Burcea a apărut în public. Care este, de fapt, relația dintre ei

George Burcea s-a mutat din casa în care locuia cu artista Andreea Bălan. Acesta a fost surprins ducându-și lucrurile în casa unui prieten, acolo unde locuiește în prezent.

EXCLUSIV Cine este tânăra cu care George Burcea a apărut în public

Mai mult decât atât, tot George Burcea a fost surprins și în compania altei femei. Deși mulți s-au grăbit poate să tragă concluzii pripite, ei bine, fără să se cunoască identitatea femeii, noi am aflat despre cine este vorba. Astfel că, potrivit surselor Impact.ro, femeia cu care a fost văzut George Burcea are 33 de ani și este prietenă și colegă cu acesta. Mai mult decât atât, între ei nu există o relație amoroasă, dat fiind faptul că aceasta este căsătorită și are și un copil, în vârstă de doi ani. Cei doi sunt foști colegi de facultate și colegi la teatru.

Nu mai formează un cuplu

George Burcea și Andreea Bălan nu mai formează un cuplu în prezent. Acest lucru a fost confirmat și de Andreea Bălan, într-o discuție cu un fan e Instagram. ”Andreea, fii și tu alături de el, așa cum a fost și el în luna martie! La bine și la greu! Totul era foarte frumos, iar întorsătura aceasta de situație e numai de la energii negative! Mai multă credință în această perioadă!”, i-a scris o fană într-un comentariu. Răspunsul artistei nu s-a lăsat așteptat: „Nu se poate să fii alături de cineva care nu vrea”, a spus aceasta.

”La data de 21 februarie a.c.,în jurul orelor 10:00, polițiștii Serviciul Rutier Ilfov au oprit în trafic un bărbat, din Voluntari, care conducea un autoturism pe Bulevardul Eroilor din orașul Voluntari, județul Ilfov. Bărbatul a fost testat cu aparatul Drugtest, rezultatul indicând o valoare pozitivă pentru consumul de substanțe psihoactive. Persoana în cauză a fost transportată la o unitate spitalicească din București în vederea prelevării de mostre biologice de sânge și urină. În cauză se efectuează cercetări în cadrul unui dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui autovehicul sub influența substanțelor psihoactive”, este mesajul IPJ Ilfov despre George Burcea.