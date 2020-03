Cele mai scurte căsnicii din showbiz. Andreea Bălan nu este singura vedetă ghinionistă în dragoste

Mariajul a devenit un chin în zilele noastre. Majoritatea oamenilor aleg să nu se mai încurce cu actele, dat fiind faptul că scânteia ori se duce în scurt timp ori pretențiile sunt absurde și nu mai există dorința de a lupta pentru iubire. Acest lucru a fost simțit și de vedetele de la noi. Care sunt cele mai scurte căsnicii din showbiz-ul autohton?

Căsnicii ratate din showbiz. Cele mai scurte mariaje ale vedetelor de la noi

Căsătoria nu mai e deja de ani buni legământul din poveștile trecutului. Unii nu mai cred în acest lucru, blamând evenimentul, alții nu mai consideră imperios necesar ca la bazele ei să fie lupta pentru iubirea pe care se clădește în fapt, așa că renunță la prima abatere. Andreea Bălan, deși și-a dorit dintotdeauna o familie, pare că nu aibă norocul aproape.

Cunoscuta cântăreață a avut o relație extrem de lungă alături de Keo care s-a finalizat din cauza infidelității lui, iar acum se pregătește de o altă despărțire. Din păcate, nu este nici prima și nici ultima vedetă de la noi a cărei relații s-a sfârșit la scurt timp după ce a făcut pasul cel mare.



Maria Marinescu și Țiriac Jr – 3 luni: „Amândoi știam că nu e pe termen lung”

În rândul celor care au gustat prea puțin taina căsătoriei se numără și Maria Marinescu și Ion Ion Țiriac. Cei doi abia dacă au lăsat să se usuce cerneala de pe acte și și-au spus adio la 3 luni după ce au zis un răspicat DA în fața ofițerului stării civile. Pe cât de mult au surprins cu brusca decizie de a-și unii destinele, pe atât de mult au șocat cu despărțirea. „A da, am uitat de asta. A fost o glumă. Amândoi ştiam că nu e nimic pe termen lung. Cred că ne plictiseam amândoi”, spuneau ei atunci.

Augustin Viziru și Oana Mareș – 2 ani

În continuare avem căsătoria ceva mai lungă dintre Augustin Viziru și Oana Mareș. Aceștia au hotărât să se despartă din cauza infidelității Oanei. Din fericire, actorul este acum mai fericit decât niciodată și urmează să încerce și statutul de părinte în curând, pentru că cea pe care o iubește îi va dărui primul copil.

„Da, divorțăm!!”

Andrei Ștefănescu și Sylvia – 3 ani

Andrei Ștefănescu și Sylvia intră și ei în topul mariajelor eșuate. Cântăreții și-au spus adio la trei ani de la oficializarea relației, după ce blondina a recunoscut că l-a înșelat. “Da, divorţăm! Sylvia încă îmi este soţie, dar mâine vom începe formalităţile. Pentru mine zilele astea au fost un coşmar, în care a trebuit să accept realitatea. De o lună şi jumătate am angajat un detectiv particular să fie pe urmele ei, pentru că simţeam că nu e ceva în regulă, şi am avut dreptate. Sylvia m-a înşelat!”, spunea Andrei atunci.

Anamaria Ferentz și Marcel Toader – 6 luni

Marcel Toader și Anamaria Ferentz au avut o relație care s-a finalizat brusc. Omul de afaceri a decis să divoțeze, după ce Ana a plecat din Paris, unde se afla cu acesta, pentru a fi prezentă la înmormântarea unei rude. La întoarcerea pe meleaguri, fostul sportiv a ales să-i spună adio, în timp ce Frentz îl acuza de violențe nenumărate atât fizice, cât și verbale.

Adelina Pestrițu și Liviu Vârciu – 1 an

Ultima căsătorie de scurtă durată și una dintre cele mai cunoscute relații din showbiz îi are în prim-plan pe Pestrițu și Vârciu, care au ales să meargă pe drumuri separate la doar un an de la mariaj. Adelina spunea atunci că Liviu își dorește o femeie care să stea doar la cratiță, iar acoturl susținea că Ade e prea geloasă și posesivă.