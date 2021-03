EXCLUSIV Cine este bărbatul cu care a fost surprins Ioana Năstase. Marele Ilie Năstase poate dormi liniștit acum

În urmă cu o săptămână, Ioana Simion, soția lui Ilie Năstase, a fost surprinsă, de fotoreporterii Impact.ro, în prezența altui bărbat. Deși se zvonea că este noul partener de viață, iată că Nasty lămurește misterul: ”E șoferul meu, care îi deschidea portiera Ioanei, nu noul iubit!”, ne-a declarat fostul mare jucător de tenis, în exclusivitate pentru impact.ro

Ilie ne-a mai vorbit și despre stadiul relației cu femeia care l-a invitat la tribunal, pentru desfacerea căsătoriei. Ioana Simion a depus actele de divorț, la începutul lunii martie, la Judecătoria Hârșova, acolo unde s-a și căsătorit, cu Ilie Năstase, în 2020. Zilele trecute, fotoreporterii Impact.ro au surprins-o pe Ioana în compania altui bărbat, alături de care a petrecut la un restaurant din zona Băneasa.

Galant, acesta i-a deschis Ioanei portiera, când ea a coborât ca o divă din bolidul de lux. Despre întâlnirea de taină, Ilie Năstase a dorit să lămurească lucrurile, cu atât mai mult cu cât s-a împăcat cu femeia iubită. Contactat de reporterii Impact.ro, Nasty ne-a spus:

Celebrii soți au ajuns la divorț după ce, în luna ianuarie a acestui an, Ilie Năstase ar fi recurs la violență, cel mai probabil din cauza geloziei. Speriată, bruneta a sunat la Poliție, care a trimis de urgență un echipaj. După scandalul de pomină, Ioana a decis să se mute la Constanța, iar Ilie Năstase a rămas la București, în speranța că lucrurile se vor mai liniști.

Dar, când a aflat că Ioana a depus actele de divorț la Judecătoria din Hârșova, Nasty i-a cerut înapoi toate darurile, în valoare de peste 400.000 de euro. Ioana nu s-a dat însă bătută:

“Nu știu ce o să îmi ia. Sunt foarte multe lucruri dobândite din prima căsătorie. Plus că nu cred că o să facă el asta. Eu zic că vorbele alea le-a zis la nervi. Eu voi avea tot ce își dorește o femeie, în aceasta viață, până închid ochii. Am depus cererea de divorț. Eu am decis asta, pentru că este cea mai bună soluție. Ultimele sale cuvinte pentru mine au fost acelea că o să îmi ia totul, la divorț. Probabil vrea să îmi ia și ce am dobândit cu fostul meu soț.

Eu nu sunt genul să tolerez. Mie nu are cum să îmi ia totul. Există o lege care ține cu dreptatea. Eu am muncit o viață pentru ce am acum, deci nu are cum să îmi ia Ilie mie lucrurile și munca mea”, ne mărturisea Ioana, pentru impact.ro, cu două săptămâni în urmă.