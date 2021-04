EXCLUSIV Ce viciu are Andreea Antonescu. A fost dată de gol, ce a făcut după Survivor România

Andreea Antonescu a revenit cu bine, din Republica Dominicană, unde s-a luptat pentru trofeul ”Survivor” (Kanal D). Mioara Antonescu, mama artistei, ne-a povestit despre reacomodarea acasă a celebrei sale fiicei, dar și despre revenirea acesteia la vechile răsfățuri, de care a dus lipsa, în timpul participării la vestitul concurs de supraviețuire: ”Nu se va mai atinge toată viața de nucile de cocos și de mămăligă!”, ne-a spus Mioara, în exclusivitate pentru playtech.ro.

Nucă de cocos şi mămăligă. Acestea sunt cele două mâncăruri de care Andreea Antonescu nu mai vrea să audă, cel puţin o lungă perioadă, dacă nu chiar întreaga ei viaţă. Uşor amuzată de situaţiile-limită cu care fiica ei a trebuit să se confrunte la emisiunea-concurs “Survivor”, de la Kanal D, Mioara Antonescu, mama îndrăgitei soliste, ne-a povestit despre Andreea:

”În perioada petrecută în Republica Dominicană, bănuiam că fiica mea se va descurca cu mâncarea. Nu a fost niciodată o tipă pretenţioasă şi nici eu nu pot spune că am răsfăţat-o. Nici vremurile de altădată nu erau cele mai prietenoase cu noi. Dar, când am aflat că mâncau aproape exclusiv nucă de cocos, am strâmbat eu însămi din nas. Îmi închipui ce o fi pe bieţii concurenţi să nu ai decât aşa ceva de mâncare, dimineaţa, la prânz şi seara”, ne-a spus femeia, căreia i se mai spune și “MioMami”.

Mioara Antonescu ne-a mai precizat, pentru impact.ro: “Partea frumoasă vine din faptul că Andreei nu-i place mămăliga. Dar, la unul dintre concursuri, echipa sa a câştigat mălai şi lapte. Aşadar, ce poţi face din mălai? Doar mămăligă! Aşa că mi-am închipuit-o pe fiica mea mâncând cu poftă mămăligă şi sorbind lapte. Când i-am povestit asta, mi-a spus doar atât: < Mamă, am reînvăţat un lucru pe care-l uitasem. Şi anume, niciodată să nu spui niciodată! > O să mă mai amuz o vreme de asta pe socoteala ei!”.

“MioMami” a mai dezvăluit, pentru playtech.ro, că a existat cel puţin un lucru pozitiv în participarea fiicei sale la “Survivor”: “Andreea nu a putut fuma pe toată durata concursului. Şi-a asumat asta şi ştiu că nu i-a fost uşor să nu fumeze ceva mai mult de o lună. Tragedia a venit ulterior. La întoarcere, s-a reapucat de ţigări şi când am chestionat-o zilele trecute pe tema asta mi-a recunoscut, cu jumătate de gură, că fumează mai mult ca înainte!”.

Mioara Antonescu spune că Andreea a mai făcut un “sacrificiu”, pe durata participării sale în concurs, unul la care nu te-ai fi aşteptat: “Andreea e mare consumatoare de ciocolată. Zilnic, devorează cel puţin una, dintr-aia mare, de 100 de grame, cel puţin. Aşa că, după ce i-a spus o vreme adio, s-a întors la marea ei dragoste”, adaugă “MioMami”.

Lucrul care a speriat-o cel mai tare pe mama vedetei a fost cel legat de faptul că noaptea, printre concurenţii ce dorm în acele spaţii ce cu greu pot fi numite “locuri de dormit”, se mai strecoară câte un şarpe sau şoricei, deşi există şi şobolani dolofani prin zonă. “Nu ştiu cum a putut dormi Andreea sau cum pot dormi ceilalţi. Eu nu aş fi închis vreun ochi de teama șobolanilor și a șerpilor!”, ni s-a mai confesat mama Andreei Antonescu.