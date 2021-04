Andreea Antonescu, propunere indecentă la Survivor România 2021. Ce i-au cerut concurenții să facă

În cadrul competiției ”Survivor România”, Andreea Antonescu a avut parte și de momente care nu s-au văzut pe micul ecran. Deși o fire rezistentă și dorind să-și demonstreze că poate face față, în cele din urmă a fost eliminată. Experiența din Republica Dominicană a făcut-o totuși mai puternică și mai conștientă de capacitățile sale. Cu toate astea au existat momente mai puțin plăcute în cadrul competiției care i-au lăsat un gust amar.

Aventura Andreei Antonescu din cadrul competiției ”Survivor România” s-a încheiat de mai bine de o lună. Vedeta a recunoscut că experiența din cadrul ”Survivor România” a ajutat-o să-și cunoască limitele. Pe alocuri chiar să și le depășească. Într-un interviu acordat celor de la Click.ro, Andreea Antonescu a vorbit și despre momentele mai puțin plăcute, unele dintre acestea nefiind observate de fani pe micul ecran.

Andreea, o femeie puternică, așa cum afirmă în interviu, s-a lovit de misoginismul și răutatea unora dintre colegii săi de echipă, nominalizându-i pe Culiță Sterp și pe Sebastian Chitoșcă la acest capitol. Ba mai mult, vedeta povestește că la sosirea ei în Republica Dominicană, unul din colegii din echipa ”Faimoșilor” i-ar fi făcut propuneri indecente.

”Când am intrat în echipă, unul dintre băieți, nu îi voi da numele, a început să-mi sugereze să fac topless de față cu ei. Lucru care mi-a stârnit o mâhnire. Eu nu am ajuns în „Survivor România” să mă trag de șireturi cu vreunul dintre concurenți și am încercat să îi pun la punct. Am considerat că, dacă respectul nu se câștigă, se impune și am reușit acest lucru.

Apariția Andreei în cadrul competiției dure de la ”Survivor România” a fos o surpriză pentru mulți. Încă de la început unii dintre colegi nu au crezut în capacitățile ei de a face față probelor dure. Vedeta a recunoscut că i-a fost foarte greu, deși fire sportivă, dar probleme sale de sănătate și-au pus amprenta asupra modului în care s-a descurcat în competiție.

”Acest show este o competiție sportivă. Eu m-am gândit când am plecat că procentajul sportiv va fi mult mai mic. Mă așteptam să rezist mai mult, pentru că sunt rezistentă din punct de vedere psihic. De-a lungul timpului, în viața mea am trecut prin situații grele care m-au transformat în cine sunt astăzi. Mi-a fost foarte teamă de accidentări, pentru că sunt genul de persoană care se aruncă cu capul înainte. De altfel s-a și văzut acest lucru. Nu am bătut în retragere în fața unui traseu. Dar sunt mamă și mi-a fost teamă, pentru că am un copil de crescut.

Din punct de vedere sportiv consider îndreptățită eliminarea mea din acest concurs, pentru că eram persoana care aducea cel mai rar puncte. În copilărie nu am stat în fața blocului să joc diverse jocuri de îndemanare. Pe de altă parte, aveam problemele legate de rinichi, știam de această sensibilitate, de sindromul nefrotic. Eu, din cauza tratamentului pe care l-am luat în copilărie, nu am mâncat sărat niciodată în viața mea. Acolo preparam cocos cu sare și am avut niște reacții pe care nu mă așteptam să le am. Dar m-am conformat.”, a mia povestit Andreea Antonescu.