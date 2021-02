EXCLUSIV Ce va face mama Laurei Stoica la mormântul artistei în 2021. Amintiri dureroase la 15 ani după tragicul accident

“Timpul trece, amintirile rămân”, ne-a spus Elena Stoica, mama regretatei Laura Stoica. Pe 9 martie se împlinesc cinsprezece ani de când solista și logodnicul ei, Cristian Mărgescu, au pierit într-un tragic accident de mașină, în timp ce se întorceau de la un concert susținut în Urziceni. Elena Stoica se topește de dorul fetei a cărei inimă a încetat să mai bată la doar 38 ani. Ca să-și mai aline durerea, femeia îndoliată și-a tapetat pereții casei cu fotografiile cântăreței, care cunoscuse celebritatea cu piesa ”Un actor grăbit”: ”Cu destinul nu te poți pune niciodată”, ne-a mai zis mama Laurei, în interviul oferit în exclusivitate pentru playtech.ro

”Pentru că anul acesta se împlinesc cincisprezece ani de când fiica mea nu mai este, o să mergem la cimitir, cu flori și cu lumânări. Am ajuns să fiu împăcată cu tot ce s-a întâmplat!”

Anii au trecut, iar rănile din sufletul celor care au adorat-o pe Laura Stoica încep, timid, să se cicatrizeze. Mama regretatei artiste, Elena, a mărturisit pentru playtech.ro că a început să se resemneze cu dispariția fiicei sale și cu destinul dat de la Dumnezeu:

“Îmi duc viața mai departe, trăiesc frumos, am ajuns să fiu împăcată cu mine, dar și cu tot ce s-a întâmplat cu fiica mea. Cu destinul nu te poți pune niciodată! Pentru că anul asta se împlinesc cincisprezece ani, de când fiica mea nu mai este, o să mergem la cimitir (n.r – Cimitirul Bellu), cu flori și cu lumânări, nimic mai mult. Nu o să facem parastas, doar o să dau ceva de pomană, o să dau cuiva, la cimitir, și cam atâta. Nu îmi vine să cred că au trecut atât de mulți ani de când fiica mea nu mai este!”.

În acel accident a încetat din viață și logodnicul artistei, Cristian Mărgescu.

”Silvia Dumitrescu a postat pe Facebook imagini de la mormânt. Sunt însă de părere că nimeni nu te iubește și nu suferă mai mult decât familia ta”.

Mama Laurei Stoica ne-a mai dezvăluit: “Nu am mai păstrat legătură cu familia băiatului, am vorbit în ultimii ani destul de rar. Noi, părinții, nu ne-am cunoscut înainte de înmormântarea copiilor noștri, atunci ne-am întâlnit prima oară, după accidentul rutier. Îl știam doar pe un frate al lui Cristi, care a venit în treacăt pe la noi, în rest, pe nimeni. După ce s-a petrecut totul, am observat pe rețelele sociale că merg tot felul de vedete pe la mormântul fiicei mele, printre care și Silvia Dumitrescu, care a postat pe Facebook imagini de la mormânt. Sunt însă de părere că nimeni nu te iubește și nu suferă mai mult decât familia ta”.

Banii din drepturile de autor ale Laurei Stoica, în buzunarul familiei

Laura Stoica a muncit de mică pentru marele ei vis, de a ajunge solistă. S-a lansat în 1990, la Festivalul Mamaia, unde a și câștigat Premiul I, la Interpretare, cu piesa “Dă, Doamne, cântec!”. De atunci, cariera sa a început să înflorească de la o zi la alta, ajungând rapid în topurile muzicale. Mama ei e mândră de performanțele Laurei: