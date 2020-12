EXCLUSIV Ce face Alexandra Ungureanu cu marele premiu de la Bravo, ai stil! Cel mai frumos gest posibil

A fost desemnată cea mai stilată vedetă din România! Solista Alexandra Ungureanu a reușit să pună mâna pe premiul de 100.000 de lei, la Gala ”Bravo, ai stil! Celebrities”, difuzată de Kanal D. Competiția a fost acerbă, bătălia dându-se în marea finală între Alexandra și Theo Rose, ambele cântărețe fiind extrem de populare în rândul publicului votant. Însă Alexandra a fost cea care a plecat acasă cu trofeul și cu banii, după multe ediții pline de scandaluri și acuze. Pe parcursul concursului, Alexandra Ungureanu a șocat prin alegerea vestimentațiilor propuse juriului, și nu de puține ori și-a atras critici din partea contracandidatelor, dar asta nu a împiedicat-o pe Alexandra să dovedească că poate fi cea mai bună. Solista ne-a spus ce va face cu cei 100.000 de lei câștigați, dar și de ce concurentă i-a fost cu adevărat frică în competiție, într-un interviu exclusiv pentru impact.ro.

Ce face Alexandra Ungureanu cu marele premiu de la Bravo, ai stil!

Te așteptai să fii marea câștigătoare la ”Bravo, ai stil!Celebrities”? Care crezi că au fost punctele tale forte, tale în fața celorlalte concurente?

Mi-am dorit foarte mult titlul, pentru că, așa cum am spus și în marea finală, cred că am ajuns la o maturitate stilistică pe care am arătat-o și în afara competiției. În cadrul show-ului am avut ținute foarte bune și am creat povești și stări, laolaltă cu muzica și momentele alese pe care lumea le-a îndrăgit. Dincolo de asta, publicul a avut ocazia să mă descopere ca om, altfel decât până acum, cu emoțiile, cu poveștile personale, cu felul meu de-a pune problema în comunicarea cu colegele mele și cred că toate au contat.

De ce crezi că te-au votat fanii? A fost o competiți foarte strânsă între tine și Theo Rose.

Pur și simplu cred că am avut noroc că susținătorii mei au fost puțin mai pătimași decât ai lui Theo. Ea este un artist extrem de pe val la ora actuală, cu o comunitate mare, și nu m-ar fi mirat să câștige. Publicul nu votează doar ținutele, ci și popularitatea. Dar iată că oamenii de acasă mă iubesc pentru ce am prezentat în acest show și au făcut diferența.

”Voi investi în proiecte legate de muzică, fashion și o parte o voi dona”

Ce vei face cu banii obținuți ca premiu? Îți vei lua o nouă casă, îi vei dona, îi vei da familiei sau îi vei investi într-o afacere?

Voi investi în proiecte legate de muzică, dar și de fashion, și o parte voi dona și către cauze sociale.

Care dintre jurați ți s-a părut cel mai obiectiv? Sau, din contră, subiectiv? Au fost acuzații dure la adresa lui Cătălin Botezatu că ar fi fost „cumpărat” de Andreea Tonciu.

Această emisiune este un show de divertisment, iar juriul nu este vreo comisie care să stabilească Premiul Nobel. E evident că oamenii sunt acolo pentru niște competențe indiscutabile, dar trebuie să aibă și o abordare personală, pentru a se crea tensiune și emoție.

”Am ieșit din zona de confort, acceptând acest gen de reality-show, și am riscat”

Care este rețeta de succes într-o astfel de competiție?

Nu știu ce s-ar aplica altei concurente, dar eu am muncit pe brânci, m-am dedicat aproape tot anul acestui proiect. Am ieșit din zona de confort, acceptând acest gen de reality-show, și am riscat. Nu știam dacă publicul va aprecia ceea ce am eu de oferit în acest context, dincolo de latura mea artistică, și am constatat cu bucurie că oamenii mai vor să vadă la tv un om instruit, educat, cu discurs, cu principii.

Cine ți s-a părut a fi “ arțăgoasa” competiției?

Relațiile dintre noi, concurentele, au avut o dinamică foarte interesantă. Cred că publicul a putut să constate exact, să țină minte și să taxeze fiecare aspect. Eu pot doar să mă bucur de tonul general în care s-a desfășurat Marea Finală, pe pace, eleganță și demnitate.

”Deea Codrea a fost, fără doar și poate, o concurentă extrem de bună”

De care dintre colege ți-a fost teamă ca și competitoare? Care ai simțit că era cel mai bine pregătită?

Deea Codrea a fost, fără doar și poate, o concurentă extrem de bună, pregătită, și foarte muncitoare. Am fost convinsă până în marea finală că are șanse reale la titlu.

Crezi că poate exista prietenie fără invidii între femei?

Se poate. Dar trebuie să fie vorba despre femei puternice și inteligente, care să știe exact ce au de oferit și care le este locul.

Ți-a schimbat viața un astfel de concurs?

Da, parcursul meu a început să se schimbe cu mult înainte de câștigarea marei finale. Am câștigat mulți susținători, care au redescoperit și muzica mea. Încep să vină mai multe proiecte, iar eu îmi doresc să trag și mai mult pe mai departe, pentru a nu dezamăgi această comunitate minunată pe care o am de partea mea.