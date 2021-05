EXCLUSIV Ce coșmar are Jador, după Survivor România. Manelistul se trezește speriat în fiecare noapte

Jador, fost concurent „Survivor Romania 2021”, nu reușește să se odihnească, fiind urmărit, seară de seară, de același coșmar. Deși se află la București, de aproape două săptămâni, în vis, el o ia de la capăt cu probele: ”Instinctul de concurent apare și în somn. Ce mai, e coşmar, în toată regula!”, ne-a spus Jador, în exclusivitate pentru impact.ro.

Considerat de fani unul dintre favoriţii emisiunii-concurs ”Survivor”, Jador a fost nevoit să se retragă din competiția filmată de Kanal D, în Republica Dominicană, în urma accidentării la piciorul stâng. Întors în ţară la sfârșitul lunii aprilie, solistul de manele a tot amânat vizita la medicul ortoped, pentru tratament și analize, în această perioadă fiind preocupat mai degrabă de coşmarul care nu îi dă pace și despre care ne-a povestit cu teamă:

„Odată cu întoarcerea acasă, am constatat că am parte de un coşmar, cu care nu aş fi crezut că mă voi confrunta vreodată. Se face, de fiecare dată, că deşi ştiu că sunt acasă, în patul meu, sunt trezit pe neaşteptate din somn şi o voce metalică mă anunţă că trebuie să mă întorc în Republica Dominicană.

Artistul susţine că coşmarul trezeşte în el, chiar şi în somn, instinctul de concurent, pe care credea că l-a lăsat acolo, departe, pe insulă:

Fostul Faimos e decis să ceară ajutor medical:

„Mi-am promis mie însumi că săptămâna asta merg la doctor. E poate un semn că nu mai pot amâna. Am dat prioritate afacerilor, am mai înregistrat câte ceva, apropo, am câteva surprize muzicale pentru fanii mei, dar la medic nu am ajuns. Însă, acum că a trecut şi de sărbătoarea Paştelui, gata, la doctor cu mine!”, adaugă fostul concurent de la Survivor România, pentru impact.ro