EXCLUSIV Ce au Florin Călinescu și Ion Iliescu în comun. Secretul care îi leagă pe cei doi, dezvăluit acum

Florin Călinescu, una dintre cele mai cunoscute vedete de televiziune din România ultimilor 30 de ani, a ajuns la vârsta pensionării. La finele lunii aprilie, când va fi împlinit oficial 65 de ani, Călinescu va intra în rândul categoriei pensionarilor. Nu ştie exact ce bani va primi din partea statului, cu atât mai mult cu cât recunoaşte că mai toată viaţa sa profesională a fost destul de rebel în relaţia cu statul: “Am fost mai toată viaţa mea un liber profesionist. Eu şi Ion Iliescu, nişte liberi profesionişti!”, ne-a menționat, cu umor, Florin Călinescu, în interviul oferit pentru playtech.ro

“Am fost mai toată viaţa mea un liber profesionist. Eu şi Ion Iliescu, nişte liberi profesionişti! Nu prea am avut carte de muncă prin locurile pe unde am lucrat, dar cred că vreo douăzeci de ani de muncă prin teatru aş putea strânge”, a declarat, pentru playtech.ro, Florin Călinescu. El a lansat emisiuni şi sloganuri memorabile până azi, cum ar fi “Chestiunea zilei” sau “Cu mânuţele astea două, meşteresc o treabă nouă!”, și a fost director al “Teatrului Mic“ din Capitală între 2000 şi 2014. Pe de altă parte, Călinescu spune că nu regretă trecutul.

“Când am terminat Institutul de Teatru, prin anii “80, am primit repartiţie la Bârlad, că aşa era în anii lui Ceauşescu. Nu m-am dus, am refuzat repartiţia primită, aşa că ăia m-au dat afară. Apoi, după 1990, când am început colaborarea cu PRO TV, nu am lucrat la ei cu carte de muncă. Mi-am făcut propria firmă şi am încheiat contracte. La fel am făcut şi cu alţii”, memorează el trecutul său profesional pentru cititorii playtech.ro.

Nu știe dacă va redeschide acum Taverna “La Călinescu”, din zona Tineretului. “Am un administrator destoinic. Va lua el cea mai bună decizie”

Cu toate acestea, Florin Călinescu nu pare a-şi face griji despre soarta sa din primăvară încolo: “De ce aş face-o?! Am destui prieteni pe care să-i ajut cu bani, dacă îmi vor cere acest lucru”, adaugă el cu doza acidă de umor ce-l caracterizează. L-am întrebat şi despre soarta afacerilor de care şi-a legat numele în ultimii ani. Taverna “La Călinescu” din zona Tineretului e încă în picioare, după cum recunoaşte chiar proprietarul. Nu ştie exact dacă va profita de actuala “fereastră” care repermite în Bucureşti deschiderea restaurantelor la 30% din capacitatea maximă.

“Am un administrator destoinic. Va lua el cea mai bună decizie”, ne asigură pe tema asta. Cât priveşte firma “Optica Română” de care şi-a legat pentru o vreme destinul, povestea s-a încheiat de ceva vreme. “Pro Optica SA”, desprinsă din IOR, şi care azi are comenzi din partea Armatei Române, s-a despărţit de fostul ei patron, Florin Călinescu:

“Aşa am citit prin cărţile de afaceri, că după o vreme orice investiţie trebuie vândută. Şi am procedat întocmai. Am rămas cu amintirea vremurilor în care presa mă ataca că fac afaceri cu statul român, uitând să adauge că exportam şi în ţări precum Germania, Franţa, Ungaria, Bulgaria sau Ucraina. Cât despre cifre, nu mă întrebaţi. Nu prea mi-am bătut capul cu ele!”.

Nu se grăbește să se vaccineze anti-Covid: ” Mă simt în formă, deci las locul altora care au mai mare nevoie decât mine de acest vaccin”

L-am întrebat la final pe Florin Călinescu dacă se pregăteşte de vaccinare: “Să fiu sincer, încă nu. Şi am motive întemeiate. În primul rând, nu am comorbidităţi. În al doilea rând, mă simt în formă, deci las locul altora care au mai mare nevoie decât mine de acest vaccin. În al treilea rând, recunosc că am trecut prin povestea asta, cu COVID-ul, prin septembrie.

A fost o formă minoră, iar eu cu minorele nu prea mă încurc, de felul meu. Pe de altă parte, ce şi-o fi zis şi COVID-ul ăsta.

. Şi am avut o formă uşoară, aşa că mă gândesc că încă mai beneficiez de o anumită imunitate!”, a conchis acelaşi Florin Călinescu.