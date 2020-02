EXCLUSIV Ce a ajuns să facă Nikita pentru bani în Spania, după ce a făcut doi copii cu doi bărbați diferiți

A trecut mai bine de un deceniu de când Nikita, pe numele ei adevărat, Mihaela Ispas, a ieșit din lumina reflectoarelor autohtone. La ora actuală, Nikita locuiește în Spania și duce o viață total diferită de cea din România.

Ce a ajuns să facă Nikita pentru bani în Spania

Nikita sau Mihaela Ispas a plecat din România de mulți ani pentru a lua viața de la zero. În prezent, Mihaela Ispas locuiește cu mama și sora sa în Malaga. Are doi copii cu bărbați diferiți, dar nu mai este cu niciunul dintre tații acestora. Nikita are însă un nou iubit, dar nu locuiește împreună cu el. Ce face Nikita pentru bani? Ei bine, aflați că aceasta lucrează seară de seară ca bodyguard în cluburi, fiind chiar foarte respectată în comunitate.

Nikita, pe numele ei real, Mihaela Ispas, a fost una din marile descoperiri ale lui Dan Diaconescu, cel care la OTV a lansat mai multe nume celebre care rezistă și astăzi în showbizul mioritic. Este fostă luptătoare și s-a remarcat în mai multe emisiuni după aparițiile de la televiziunea lui Dan Diaconescu. Reamintim că aceasta a cochetat la un moment dat și cu muzica, și cu poezia, dar fără mare succes.

Cum s-a remarcat Nikita

Nikita s-a făcut celebră cu o serie de momente umoristice pe micul ecran, fiind prezentă în special în emisiunile difuzate de Acasă TV și OTV. Reamintim aici momentele în care recita din Eminescu sau îl confunda pe Constantin Brâncuși cu Constantin Brâncoveanu. Cu toate acestea însă, de departe, cea mai memorabilă frază a sa rămâne: „Când vreodată s-ar fi așteptat Eminescu să vină Nikita la mormântul lui să-i aprindă o lumânare?!”.

Nikita locuiește în prezent departe de România, și anume, în Spania, unde a luat viața de zero. A mai și slăbit, după cum se poate vedea în imaginile de mai sus. Este la fel de zâmbitoare și încrezătoare, semn că viața în Spania îi priește de minune!