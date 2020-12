EXCLUSIV Cătălin Botezatu critică vestimentația vedetelor. Ce a putut spune despre Delia și Mihaela Rădulescu

Este jur-șef la concursul ”Bravo, ai stil!” (Kanal D), mai exact spaima vedetelor aflate în competiție. Cătălin Botezatu (54 de ani) le face praf însă și pe artistele din România, pe care le acuză că nu au un stil vestimentrar original și că stiliștii la care apelează mai rău le strică imaginea. Pandemia de coronavirus i-a dat bătăi mari de cap, afacerile lui Bote fiind acum în impas. Designerul de top ne-a povestit, într-un interviu pentru impact.ro, despre problemele de sănătate, cu care se confruntă de ani buni.

Cătălin Botezatu critică vestimentația vedetelor

Cătălin, cum stai cu sănătatea? Recent ai fost în Turcia la control. Sunt motive de îngrijorare? Ai interdicții ?

În Turcia am fost văzut de 11 medici din două clinici și pe parcursul unei săptămâni mi-am făcut un control complet, începând de la inimă, rinichi, până la plămâni și tot ceea ce se mai putea investiga. Hemoragia internă pe care am suferit-o tot anul trecut, în ultima operație din lungul șir de cinci, mi-a produs o anemie severă care mai târziu a pus amprenta pe rinichi, inimă. Dar am o inimă extrem de puternică, are nevoie să pompeze mult sânge. Sunt probleme, dar din fericire, rezolvabile.

Cum e viața în pandemie?

Este o altfel de viață, totul este lent, față de cum eram noi obișnuiți înainte de această pandemie, pe care sperăm să o trecem cu bine. Este o viață în care trebuie să fim permanent atenți, în alertă pentru a ne proteja pe noi și pe ceilalți. Bineînțeles că măsurile mele de precauție sunt acelea pe care ar trebui să le luăm cu toții: de la spălatul mâinilor, igienizarea lucrurilor, purtatul măștii de protecție și până la distanța de siguranță. La începutul pandemiei, eram foarte panicat, îmi aduc aminte că pe lângă faptul că îmi cumpăram toți detergenții și dezinfectanții, mai foloseam și dezinfectant pentru fructe.

”La un moment dat, nu știi ce să le mai dai de lucru oamenilor ca să poți să îi ții”

Ai pierdut bani din afaceri?

Pandemia mi-a afectat foarte tare afacerile pentru că din toate unghiurile – modă, restaurante, magazine-, acestea au avut de suferit. A trebuit să disponibilizez oameni, te confrunți în domeniul în care eu activez cu tot felul de situații. La un moment dat, nu știi ce să le mai dai de lucru oamenilor ca să poți să îi ții. A trebuit tot timpul să mă reinventez. În ce privește moda masculină nu se mai vindeau costume de ceremonie, atunci am creat o capsulă foarte intersantă, din materiale reciclabile.

Jurizezi o competiție despre stil vestimentar. Vedetele din România au stil?

Sunt câteva vedete în România care au un stil propriu, pe care și l-au creat în timp, singure. Aici vorbesc despre marile vedete ale României, pe care le poți număra pe degete. Alte vedete nu au curajul de a se îmbrăca singure și apeleză la tot felul de stiliști, care le văd prin prisma lor altfel decât ar trebui și, atunci, de cele mai multe ori, acestea greșesc. Delia, Mihaela Rădulescu au un stil propriu și inconfundabil cu care nu ar da greș niciodată, spre exemplu. Concurentele de la ”Bravo, ai stil Celebrities!” sunt îndrăznețe, în primul rând, pentru că au avut curajul de a răspunde afirmativ acestei provocări. Deși știau că este o emisiune în care vor fi trecute printr-o serie de încercări, ele au avut curaj, sunt niște persoane asumate. Au lăsat la o parte anumite inhibiții. Au venit, alături de stiliștii lor, chiar dacă aceștia nu se văd, să demonstreze că vor sa câștige.

