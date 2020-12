Cristi Brancu, șoc total când a ajuns în fața mașinii. Ce a găsit după ce a mers la cumpărături (exclusiv)

Cristi Brancu a avut un șoc total când a ajuns în fața mașinii. Ce a găsit prezentatorul TV după ce a mers la cumpărături, vedeți în rândurile de mai jos. Omul de televiziune a avut parte de o răzbunare tipic românească.

Cristi Brancu a trăit umilința vieții. Ce a găsit pe mașină când a ieșit de la cumpărături

Cristi Brancu a avut parte de o surpriză neplăcută când a fost la cumpărături, scrie impact.ro. Realizatorul TV a fost la cumpărături la un mall din Capitală cu mașina soției sale, iar la plecare a avut parte de o surpriză neplăcută.

Cristi Brancu a parcat mașina neregulamentar, astfel că a fost imediat sancționat, nu de poliția rutieră, ci de către ceilalți clienți. Răzbunarea a constat în faptul că cimeva, nemulțumit de paracrea omului de televiziune, i-a scris pe luneta Tuaregului mesajul: ”Învață să parchezi”.

Cristi Brancu nu a văzut recomandarea de pe luneta mașinii

Grăbit să își așeze sacoșele de cumpărături în mașină, Cristi Brancu nu a băgat de seamă ”recomadările” care i-au fost scrise pe geamul automobilului.

Pe de altă parte, Cristi Brancu și-a încheiat contractul cu Antena Stars, postul de televiziune unde a fost moderator TV timp de 13 ani. După o carieră de 30 ani în TV, Cristi Brancu s-a ”mutat” în online. Acum, fostul prezentator al ”Agenției VIP” moderează emisiuni pe canalul său de Youtube și are o colaborare de succes cu Teo Trandafir, pentru seria ”Teoria Chibritului”.

Cristi Brancu se descurcă în online

De asemenea, Cristi Brancu a avut transmisii live, cu diferiți invitați, pe Facebook și YouTube, în perioada izolării, pentru cei 46 de mii de abonați pe care îi are.

Chiar dacă showul ”Cristi Brancu Live” are un real succes pe platformele Facebook și Youtube, Cristi Brancu susține că televiziunea rămâne prima sa dragoste, la care are de gând să revină pe viitor.

Cristi Brancu se regăsește în proiectul pe care îl desfășoară

”Indiferent de următorul proiect TV, nu voi întrerupe proiectul Cristi Brancu Live, transmis în streaming pe YouTube și Facebook. Practic, nu am lipsit deloc din fața publicului. Timp de patru luni, am avut interviuri aproape zi de zi. Mă regăsesc mult în acest proiect, pentru că e ceea ce oamenii au nevoie acum.

Da, am de gând să revin la TV. Cariera mea TV a fost strâns legată de acest trust, mă leagă de acest loc oameni cu care am făcut performanță și am trăit momente minunate. Rămâne prima mea opțiune în carieră. Nu veți regăsi emisiunea din toamnă, dar asta nu înseamnă că nu ne putem întâlni într-un alt proiect viabil”, a declarat Cristi Brancu.