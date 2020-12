Dovada clară că Mihaela Rădulescu și Felix nu s-au despărțit. Ce a făcut el chiar aseară

În decembrie 2014, despre Mihaela Rădulescu se scria că a pus ochii pe Felix Baumgartner, la care visa de aproape un an. Deși zborul până la inima lui a durat, prezentatoarea TV l-a prins în mrejele sale, iar în decembrie 2014 posta mândră pe contul ei de Instagram o imagine în care apărea îmbrăcată în geaca austriacului cunoscut în întreaga lume după saltul din stratosferă. În 2020, aceasta dădea explicații în urma faptului că nu se mai afișează la brațul partenerului: „Nu avem nimic din viața unui cuplu normal”. Astăzi, un mesaj primit de ea din partea bărbatului în seara finalei de la ”Ferma” 2020 a spulberat toate semnele de întrebare care îi aduceau pe protagoniștii poveștii de iubire aproape de sfârșit.

Mesajul lui Felix Baumgartner pentru Mihaela, în seara finalei de la ”Ferma” 2020. Este dovada clară că nu s-au despărțit

Mihaela Rădulescu și Felix Baumgartner s-au văzut mai rar în ultima perioadă, din cauza pandemiei, dar și a proiectelor în care aceștia sunt implicați. În plus, prezentatoarea ”Ferma” nu a mai postat de o lungă perioadă de timp imagini cu bărbatul din viața ei pe rețelele de socializare. Detaliile au fost observate de admiratorii celor doi, astfel că zvonurile cum că aceștia s-ar fi despărțit s-au propagat cu rapiditate.

În octombrie 2020, austriacul a fost cel care a pus punct speculațiilor printr-un gest. El a postat pe Instagram o imagine cu coperta revistei VIVA! de octombrie, a cărei protagonistă a fost Mihaela Rădulescu. „Check out my girl! A queen în every aspect! (Priviți-o pe iubita mea! O regină în toate aspectele)”, a notat acesta în descriere, semn că iubirea încă există.

Chiar și așa, rumoare tot a mai existat. Și de această dată, tot Felix a fost cel care a stopat veștile negative care planau în jurul lor, printr-un mesaj pentru partenera sa, transmis în ziua finalei ”Ferma” 2020.

Vedeta, încântată de proiectul de la PRO TV a cărui parte a fost

„Finală …din suflet. Adică partea aia în care mai plângi o dată de emoţie, deşi ştii pe de rost cum a fost. Revăzând bucata asta în ceaţa lacrimilor, m-am mai prins o dată cât de dragi mi-au fost toţi, fiecare pentru alt motiv, pentru altă sclipire pe care am văzut-o în ei. Acu-s frumoşi şi perfecţi, dar aşa de mult i-am îndrăgit şi când erau imperfecţi…, ca tot omul, ca NOI TOŢI… Înapoi la Finală. Unde rămăsesem bocind… Ce finală frumoasă, aşa dura cum e ea …”, sunt cuvintele Mihaelei Rădulescu adresate concurenților ”Ferma” și echipei emisiunii de la PRO TV imediat după finală.