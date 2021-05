EXCLUSIV Carmen de la Sălciua, fosta soție a lui Culiţă Sterp, decizie radicală după ultima aventură. A făcut anunțul neașteptat

Cea mai sexy solistă de muzică de petrecere, Carmen de la Sălciua, a menționat, pentru impact.ro, că se va cuminți, pe plan amoros, și că va fi cu mult mai atentă în alegerea următorului iubit, după un divorțul scandalos și o aventură cu alt bărbat: ”Am învățat unele lecții!”, ne-a spus artista.

Carmen de la Sălciua va lua o pauză de la dragoste:

“Orice femeie are nevoie de o perioadă anume în viaţa ei, ca să se vindece. Ei bine, în acea perioadă mă aflu eu acum. Am realizat că am greşit când am sărit dintr-un mariaj care s-a încheiat altfel decât mi-am dorit, într-o aventură, la care, sinceră să fiu, nici acum nu ştiu de ce am decis că trebuie să mă implic. Dar asta sunt, nu mă pot contrazice pe mine însămi şi nici nu pot da timpul înapoi. E vremea să-mi învăţ anumite lecţii de viaţă. Fiindcă e clar că nu mi-am învăţat toate lecţiile de viaţă, iar pauza asta la care am decis să apelez îmi face foarte bine. Privesc lumea cu alţi ochi”, spune senzuala ardeleancă.