EXCLUSIV Cântăreața din România care a rămas fără bani în pandemie. Trăia în lux și a ajuns în sărăcie

Despre celebra solistă Carmen Șerban (49 de ani) s-a zvonit că ar fi ajuns la dimensiuni de fotomodel în urma unei operații de micșorare a stomacului. Într-un interviu oferit în exclusivitate pentru impact.ro, cântăreața de top face dezvăluiri surprinzătoare, privind numărul operațiilor estetice. În plus, ne-a mărturisit că, acum trei ani, când marea ei iubire s-a stins din viață, a slăbit îngrijorător de mult, aproape 15 kilograme. Carmen adoră luxul și toacă banii cu o viteză uluitoare. A devenit mai cumpătată doar în pandemie, când spectacolele i-au fost anulate.

Totuși, peste 90% dintre cei depistați pozitiv s-au vindecat și sunt foarte bine. În plus, nu ne-am născut nemuritori! Fiecare om trăiește atâtea zile câte îi sunt scrise și date de la bunul Dumnezeu!”.

De curând am fost invitată la filmările pentru seara de Revelion, emisiune prezentată de celebrul moderator de emisiuni Dan Negru. Toți artiștii care au fost invitați în emisiune, obligatoriu, au fost testați de covid! Toate testele (al meu și ale colegilor mei) au ieșit negative. Consider că se exagerează mult cu purtarea măștii, dar și cu efectele dezastruoase ale acestui virus, efecte prezentate publicului prin intermediul mass-media.

„Pandemia m-a învățat că se poate trăi și altfel decât am trăit până acum! Adică, muncim mai puțin, încasăm mai puțin, dar avem ceva mai mult timp pentru noi înșine, pentru familie, prieteni și fini, dar și pentru alte lucruri pe care le-am tot amânat, în repetate rânduri. Cu sănătatea stau foarte bine!

Ai scris pe Facebook că ești împotriva campaniei de vaccinare. Ce părere ai despre restricțiile impuse de autorități? Vei face vaccinul?

Artiștii au avut enorm de suferit în această perioadă, nu mai sunt concerte. Cum te descurci din punct de vedere financiar?

„Situația nu este deloc ușoară și cel mai grav afectați sunt artiștii care au acasă o familie numeroasă, cu mai mulți copii. Din fericire, sunt un artist căruia mereu i-a plăcut cartea. În afara specializărilor în muzică, sunt absolventă de Master în Comunicare Mediatică și Publicitate. În tinerețe, am absolvit cursuri de contabilitate, Cursuri de Bussiness Master-Class, Cursuri de Expert în Achiziții Publice, Cursuri SEAP și sunt absolventă a Școlii de Televiziune ”Tudor Vornicu”, din București.

Vei avea cântări de Revelion?

„Pentru seara de Revelion am încheiat un contract încă din luna februarie a acestui an. Concertul urmează ca să se desfășoare în Franța. Din cauza pandemiei, lucrurile sunt încă neclare. Organizatorul va decide, după data de 15 decembrie, dacă evenimentul va avea loc anul acesta sau anul viitor.”

Carmen, vorbește-ne despre transformarea ta. Ai slăbit spectaculos. Ai ținut dietă? Mulți susțin că ți-ai fi micșorat stomacul…

„Lumea și mai ales presa de scandal inventează multe chestii care vând și aduc vizualizări și like-uri. Nu mi-am tăiat stomacul și nici nu voi face asta vreodată! Nu am fost niciodată într-atât de grasă încât să devină necesar să apelez la o astfel de operație. Cel mai mult m-am îngrășat în perioada 2011-2012, ajunsesem pe atunci la 79 kg, ce-i drept, multe kg pentru înălțimea mea de 1, 67 m”, a mai spus Carmen.

Ai apelat și la operații estetice…

„Da, am făcut operația de micșorare de sâni, deviație de sept și rinoplastie, plus un lifting facial. M-a operat medicul specialist estetician, profesor doctor Tiberiu Bratu, din Timișoara. Asta-i tot ce mi-am făcut pe partea de operații estetice. Am ajuns la jumătatea vieții și trebuie să recunosc că, pentru mine, femeia – artist, aceste operații mi-au redat strălucirea și încrederea în sine!

Diete țin mereu! Nu fumez și nu beau alcool, însă sunt gurmandă și pofticioasă. De ceva timp beau niște ceaiuri de detoxifiere și de slăbit, care la pachet cu o dietă, m-au ajutat ca să mai dau jos câteva kg. Tot pentru slăbit, beau destul de des, aproape zilnic, apă cu lămâie și cu ghimbir. Iar în 2017 am slăbit brusc 15 kg, din alt motiv: bărbatul pe care-l consideram ca fiind sufletul meu pereche a încetat din viață.”