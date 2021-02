EXCLUSIV Asistenta lui Dan Negru, veste incredibilă. Va fi cea mai bogată asistentă TV din lume

Dan Negru se mândrește cu asistenta lui, de la “Roata Norocului”, emisiune-concurs pe care o prezintă la postul de televiziune Prime TV, din Chișinău. Anastasia Fotachi (24 de ani), o răsfățată a titlurilor de Miss, se pregătește de nunta cu celebrul miliardar Gabriel Stati (43 de ani), a cărui avere ar fi estimată la 2, 5 miliarde de euro, așa că va putea fi considerată cea mai bogată asistentă tv din lume. Anastasia recunoaște că frumusețea, cu care a înzestrat-o Mama Natură, i-a fost, deopotrivă, și dușman și aliat: ”Nu știu cum ar fi decurs lucrurile în viața mea dacă arătam altfel, este așa cum este. Uneori, frumusețea e cea mai binecuvântată lumină și cel mai aprig blestem, în același timp”, ne-a declarat Anastasia Fotachi, în exclusivitate pentru Playtech.ro.

Anastasia Fotachi este una dintre cele mai frumoase vedete din Republica Moldova, cu multe premii de Miss în palmares (n.r- în 2015 a fost desemnată ”Miss Bikini”). Întrebată de reporterii Playtech, cât de mult contează frumusețea, atât în dragoste, cât și pe plan profesional, superba blondă ne-a declarat, în exclusivitate pentru Playtech:

”Bineînțeles, frumusețea a avut și are un impact pozitiv în viața mea. În același timp, îmi dau seama că nu totul se rezumă doar la aspectul exterior. În Republica Moldova, femei frumoase vezi pe fiecare metru pătrat, respectiv, pe lângă un aspect fizic plăcut, trebuie să dai dovadă și de calități la fel de frumoase. Cel puțin, mereu am considerat o femeie frumoasă atunci când emană energie pozitivă, căldură, înțelepciune, cumsecădenie și simplitate. Nu știu cum ar fi decurs lucrurile în viața mea dacă arătam altfel, este așa cum este. Uneori, frumusețea e cea mai binecuvântată lumină și cel mai aprig blestem în același timp. Oamenii văd doar ceea ce îi las să vadă și încearcă mereu să atribuie realizările unei femei doar felului cum arată, nu îți văd eforturile, străduințele, munca și dedicarea”.

Anastasia se pregătește de nunta cu unul dintre cei mai bogați oameni de afaceri din Republica Moldova, însă asta nu înseamnă că nu muncește. Dimpotrivă, are contracte de imagine, care îi aduc bani frumoși în buzunar:

Anastasia face o echipă grozavă cu Dan Negru, la emisiunea ”Roata norocului”, de la Prime TV, din Chișinău. Asistenta tv cu chip de păpușă ne-a povestit și despre această colaborare:

”Să lucrez pe același platou de filmări cu Dan este o onoare pentru mine. Este un adevărat profesionist în ceea ce face, are o carismă extraordinară și chiar este omul de la care am ce învăța. Nu pot afirma că sunt timidă, eu mereu am fost o femeie rezervată care își exteriorizează mai puțin emoțiile în public. La cât e de energic și de activ Dan, e greu să îți imaginezi o femeie care l-ar putea umbri, și dacă i-ar reuși, ar arăta caraghios. Eu mereu am apreciat prezențele scenice feminine, elegante, delicate, mai feline, mai dulci”. Ieri, Dan Negru a împlinit 50 de ani, prilej pentru Anastasia de a-i face o urare de suflet, prin intermediul Playtech.ro: ”Un om pe care mă bucur să îl cunosc și să împart același platou de filmare, un om care știe să își facă munca profesionist, un om lipsit de aroganță și demn de tot respectul. La mulți ani! Fericire, pace, armonie și iubire!”.